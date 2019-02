Pm arrestati | Savasta collabora e fa i nomi di altri imprenditori | l' inchiesta si allarga

Pm arrestati - Savasta collabora a fa i nomi di altri imprenditori : l'inchiesta si allarga : Il magistrato arrestato per corruzione assieme al collega ex gip tranese Michele Nardi, sta collabora ndo alle indagini e avrebbe fatto alla Procura di Lecce rivelazioni importanti tirando in ballo nomi e fatti nuovi confluiti nel fascicolo d'inchiesta a suo carico

Corruzione - arrestati i magistrati del tribunale di Roma Savasta e Nardi. Entrambi erano a Trani : L’ex pubblico ministero del tribunale di Trani, Antonio Savasta, ora giudice del tribunale di Roma, e il suo collega Michele Nardi, pm a Roma, ed in precedenza gip a Trani e magistrato all’ispettorato del ministero della Giustizia, sono stati arrestati e condotti in carcere su disposizione della magistratura salentina. Le accuse sono di associazione per delinquere, Corruzione in atti giudiziari e falso per fatti commessi tra il 2014 e il 2018 ...