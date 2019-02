Ditelo a Salvini Il senegalese fa arrestare un rapinatore e polemizza col

ilgiornale

(Di giovedì 7 febbraio 2019) "Anche noi facciamo tante cose buone". Così uno dei tre uomini che hanno consegnato alla giustizia un salentino. Come dire: basta con la persecuzione ed alle polemiche contro gli extracomunitari.Dei tre, due di colore. Un bottino magro, solo duecento euro e tenta paura ai piedi di San Oronzo patrono di Lecce. In una farmacia, la Ferocino, un uomo di 38 anni con occhiali da sole e cavatappi, durante i frenetici minuti sembrava un coltello, ha tentato di seminare il panico per svuotare una cassa non succulenta. All"interno solo la proprietaria ed un farmacista. La prima riesce a scappare e dare l"allarme mentre ilbalza dietro il bancone ma non fa bottino: solo duecento euro. Scappa ma nella centralissima piazza San Oronzo non gli va bene. Incauto e sprovveduto non ha fatto i conti con delle pattuglie che vigilano il centro del capoluogo e tre uomini che precedentemente ...