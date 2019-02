Anticipazioni ' Una vita' dal 10 al 15 febbraio | la partenza di Diego

Una Vita Anticipazioni 7 febbraio 2019 : Blanca assicura a Diego che il figlio non è suo : La Dicenta deve affrettarsi nel confessare al più anziano dei fratelli Alday che il bambino che porta in grembo non è suo.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : la storia di Trini Crespo : Presto assisteremo al triste addio di Trini Crespo, vi raccontiamo di seguito il percorso del personaggio nelle trame della soap.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 7 e venerdì 8 febbraio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di giovedì 7 e venerdì 8 febbraio 2019: Dopo che Blanca gli ha detto che il figlio che aspetta è di Samuel, Diego si prepara a lasciare Acacias. Servante fa capire a Juana che tra loro è finita, ma lei gli ride in faccia e gli dà dell’illuso. Lui fa finta di essere spavaldo, ma poi rivela a Martín e Fabiana che soffre per l’assenza di Paciencia. Adela e Simon scoprono che Elvira ha inviato il falso ...

Anticipazioni Una Vita : Olga rapisce Blanca - Ursula e Samuel si alleano : Una Vita Anticipazioni: Olga ossessionata da Blanca decide di ucciderla Nelle prossime puntate di Una Vita, Olga decide di mettere fine alla Vita della sua stessa sorella, Blanca. Le Anticipazioni rivelano che quest’ultima si rende conto dell’instabilità della sorella, tanto che rivela a Samuel di voler trovare per lei uno specialista che possa aiutarla. Ma […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Olga rapisce Blanca, Ursula e ...

Beautiful - Anticipazioni USA : HOPE fortunata (almeno) nel lavoro? : Come già accennatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, HOPE Spencer, alla luce del lutto per la morte di sua figlia Beth (in realtà viva e adottata da una inconsapevole Steffy), riceverà degli stimoli per gettarsi sul lavoro, con la speranza di riprendere una vita il più normale possibile e superare la perdita. Mesi fa, infatti, Ridge si ritrovò di fronte ad una scomoda scelta: ferma restando la couture (la linea d’alta ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 6 febbraio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di mercoledì 6 febbraio 2019: Antoñito chiede la mano di Lolita di fronte alla sua famiglia, a Servante e a Fabiana… Leonor accompagna da un medico la sua amica Blanca, la quale apprende che è davvero incinta… Blanca non sa come affrontare la situazione della gravidanza, ma Ursula la anticipa: grazie a Carmen, scopre che la figlia aspetta un bambino e annuncia subito la notizia a Diego e ...

Una Vita Anticipazioni 6 febbraio : Antoñito chiede la mano di Lolita : Nella puntata di domani 6 febbraio 2019 della telenovela spagnola Una Vita, Blanca avrà la conferma di essere in stato interessante, mentre Antoñito, fattosi coraggio, chiederà la mano della sua amata Lolita. anticipazioni Una Vita: Ursula scopre che sua figlia è incinta Da giorni ormai Blanca ha iniziato ad accusare un certo malessere, non capendo però la causa del suo attuale stato. Proprio per questo motivo insieme all'amica Leonor decide di ...

Una Vita - Anticipazioni dal 10 al 15 febbraio : Arturo scopre il segreto di Susana : Una Vita, la fortunata soap scritta e diretta da Aurora Guerra, torna con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate dal 10 al 15 febbraio, rivelano che Arturo Valverde scoprirà il segreto di Susana e comincerà a tramare qualcosa, mentre Diego deciderà di non lasciare più Acacias e rivelerà a Blanca di non riuscire a vivere senza di lei. Rosina e Liberto dopo le incomprensioni dei giorni ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 5 febbraio 2019 : Diego vuole una svolta nella sua carriera : Diego vuole dei cambiamenti nella sua vita e decide di dare retta ai consigli di Beatrice mentre Elena è ferita dalla reazione di Valerio alla notizia della sua gravidanza.

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Antolina era l'amante di Jesus Laguna : Elsa scoprirà presto che la sua infedele domestica aveva una relazione con suo fratello e che era a conoscenza del massacro avvenuto al matrimonio con Isaac.

Una Vita Anticipazioni : Victor spara ad Arturo - grave ferita : Anticipazione Una Vita: il duello tra Victor e Arturo, Valverde in gravi condizioni Le cose si mettono molto male ad Acacias 38, soprattutto per Arturo. Ursula ha assistito al bacio inaspettato tra Elvira e Victor e come sempre ha agito in malafede. La malvagia dark-lady di Una Vita ha infatti raccontato il tutto al colonnello […] L'articolo Una Vita anticipazioni: Victor spara ad Arturo, grave ferita proviene da Gossip e Tv.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Celia lascia morire Trini... : Soccorsa in tempo Trini si sarebbe potuta salvare, ma Celia, morbosamente legata a Milagros, lascerà morire l'amica.

