Sanremo | la gag di Bisio con la Hunziker

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Grande attesa per l'arrivo di Michelleal Festival di. Dopo un'edizione scoppiettante al fianco di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, la showgirl è tornata a calcare il palcoscenico dell'Ariston. Ma non senza improvvisare una gag con Claudio.Il comico è salito sul palco informando il pubblico di avere una brutta notizia: "Lanon sarà con noi questa sera. Si è ammalata. Ora però è in collegamento telefonico. Michelle, come stai?". "Ho l'influenza e non posso venire - ha risposto laal telefono -. È tutto il giorno che sono a letto. Mi dispiace non essere lì con voi"."Come sei vestita?", ha chiesto in modo malizioso. "Ho il pigiama di flanella color tortora con un panda. Sono malata, come dovrei essere vestita?", ha risposto la. "Ho anche le ciabatte a forma di gallina", ha continuato la showgirl imitando il verso dell'animale. ...