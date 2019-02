Può non aver capito E il giudice tedesco assolve l' immigrato stupratore

"Donna e chirurga - non lascio l'Italia. Anche qui ce la puoi fare" : Roma, 5 feb., AdnKronos, - di Chiara Moretti Ha il viso da bambina e la determinazione di una donna. "I pazienti restano perplessi. Non tanto perché non sono un uomo, ma perché sembro giovanissima. '...

Ciclismo - Paolo Tiralongo : ‘Non si Può negare che Aru abbia avuto sfortuna’ : Le prime uscite di Fabio Aru e della UAE Emirates nella stagione 2019 danno una certa fiducia. Lo scalatore sardo e la sua squadra sono reduci da un 2018 da dimenticare, ma durante la pausa invernale hanno operato molti cambiamenti che sembrano dare già dei buoni frutti. Il Team ha rinnovato il suo staff tecnico e medico alzando il livello di esperienza e competenza specifica, aggiungendo anche un nuovo campione come Fernando Gaviria e diversi ...

Sicilia : Presidente Ars - 'Ma quale vacanza? Senza carte non si Può andare in aula' (2) : (AdnKronos) - Il Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè aggiunge poi: "Anche se tornassi domani a Palermo, potrei starmene a casa lo stesso. Non ci sarebbe alcuna differenza tra la mia preSenza a Palermo o meno". E spiega: "La verità è che l'imbarbarimento della politica è

Alessandro Di Battista - il M5s non ne Può più dei suoi deliri : cancellato dalla presentazione del reddito : Una mina vagante. Un problema per il governo, con i suoi continui attacchi a Matteo Salvini e con i suoi deliri assortiti, gli ultimi quelli sul Venezuela e il "compagno" Maduro. E un problema anche per i grillini, che dal suo ritorno in Italia - parlando i sondaggi - non hanno tratto alcun benefici

Torino - su la testa Iago Falque : ora non puoi più sbagliare : Torino - Viaggio dentro le conseguenze dei cartellini gialli sventolati dall'arbitro Mariani di Aprilia all'indirizzo di Zaza e Belotti a Ferrara. Partendo dalla considerazione che pesante - poiché il ...

GOVERNO NO TAV?/ "Lo stop Può deciderlo solo il Parlamento non M5s" : In caso di ritardi prolungati l'Italia dovrà restituire i fondi Ue già stanziati. Ma la Tav è una legge dello Stato e il GOVERNO da solo non può cambiarla

Sanremo - Marcella Bella contro Claudio Baglioni : "Di cosa non si rende conto". Perché il Festival Può fallire : Domani inizia il Festival di Sanremo e Marcella Bella, in un’intervista rilasciata al Tempo, ha detto la sua sulle scelte del direttore artistico Claudio Baglioni. Anche quest’anno la cantante catanese ha deciso di non partecipare, dicendo come ormai la kermesse canora per lei sia un’esperienza lega

Trova 800 milioni di lire nella cassetta del padre - ma Banca d'Italia non Può convertirli : Una donna scopre 800 milioni di lire italiane e 3000 franchi francesi nella cassetta di sicurezza del padre defunto, ma sprofonda nella disperazione quando scopre che la Banca d'Italia non è in grado di convertirli in euro. La beffa del cambio lira/euro Una donna veronese da anni residente in Francia, nella Capitale, ha Trovato una cospicua somma di denaro nella cassetta di sicurezza del padre conservata presso una Banca francese. La cassetta, a ...