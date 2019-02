Per lo Stadio dell' As Roma 15 persone a processo | tra cui Luca Parnasi

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di 15 Persone nell’indagine sul nuovo stadio della Roma : La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone indagate per i presunti illeciti legati alla costruzione del nuovo stadio della Roma. Tra le persone per cui è stato chiesto il processo ci sono l’imprenditore Luca

Stadio di Roma - il pm chiede il processo Per 15 : tra gli imputati anche Parnasi : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. I pm hanno chiesto il processo, tra gli altri, per l’imprenditore Luca Parnasi, per l’ex vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio, Adriano Palozzi, per l’ex assessore regionale, Michele Civita, per il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Davide Bordoni e per il soprintendente ai beni culturali di Roma, ...

Stadio Roma : chiesto il processo Per Luca Parnasi : La procura ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per quindici persone in relazione agli illeciti legati alla costruzione del nuovo Stadio della Roma che dovrebbe sorgere nell'area di Tor di Valle. La richiesta di processo, anzitutto, è stata avanzata nei confronti dell'imprenditore di Eurnova, Luca Parnasi, e di cinque suoi stretti collaboratori (Luca Caporilli, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, GianLuca Talone e Simone Contasta). Il pm ...

Stadio Roma - Raggi : “Progetto da un miliardo di euro di investimenti. Amministrazione a favore di oPere utili” : “Lo Stadio si fa e i proponenti potranno aprire i cantieri entro l’anno, questo mi sembra un bel dato. Un progetto molto ambizioso che porterà un miliardo di investimenti, lavoro, benessere e riqualificazione di un’area degradata”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso della conferenza stampa in Campidoglio sul parere del Politecnico di Torino sullo Stadio della As Roma. “Non ero obbligata a ...

