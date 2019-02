Niente Cina per Hamsik | manca l’accordo

Hamsik - Niente Cina e Dalian. Le ultime news sul calciomercato del Napoli : clamoroso il dietrofront del Napoli che scongiura al momento la partenza di Marek Hamsik , 31enne centrocampista azzurro che continuerà ad essere legato alla società di De Laurentiis. Ormai destinato ...

Hamsik saluta il Napoli? Il capitano non si sbilancia : “io in Cina? Non c’è Niente di ufficiale” : Hamsik non si sbilancia sul suo possibile addio al Napoli per iniziare una nuova avventura in Cina: le parole del calciatore slovacco “Non posso salutare perché ancora non c’è niente di ufficiale“. Lo dice il capitano del Napoli, Marek Hamsik, in merito alla sua imminente cessione al Dalian Yifang, intercettato dai cronisti in occasione della festa per i 60 anni del dottor Alfonso De Nicola, responsabile dello staff ...

Calciomercato Inter – Stop alla trattativa con Carrasco - Niente Cina per Candreva : Lo scambio tra Inter e Dalian Yifang, che avrebbe dovuto portare Yannick Carrasco in Italia e Antonio Candreva in Cina, subisce un repentino Stop: le ultime news Nelle ultime ore sembrava essere ad un passo lo scambio tra Inter e Dalian Yifang, che avrebbe dovuto portare Yannick Carrasco in nerazzurro ed Antonio Candreva in Cina. Al contrario, come si legge su Gazzetta dello Sport, in mattinata si è appreso che l’affare potrebbe ...

In Cina approvati nuovi giochi di Tencent e NetEase - ma Niente Fortnite e PUBG per ora : In Cina sono state approvate le licenze per una serie di nuovi titoli, per la precisione 95 licenze per altrettanti giochi, ma tra questi non vi è traccia di PUBG e Fortnite, riporta Gamesindustry.Nella lista di titoli ammessi possiamo scorgere due giochi per mobile di Tencent e uno di NetEase, ed è sorprendente come Tencent stia ancora aspettando l'approvazione dei titoli del momento, ovvero proprio i due celebri battle royale PUBG e ...

CALCIOMERCATO INTER/ Ultime notizie - Modric si avvicina : Niente rinnovo con il Real Madrid : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: i nerazzurri pronti al colpo a sorpresa Mesut Ozil? Intanto si avvicina sempre di più Luka Modric, in uscita dal Real.

Calciomercato - Hernanes Niente Italia : lascia la Cina e torna al San Paolo : Il "Profeta" torna a casa. Hernanes, dopo l'esperienza in Cina, riabbraccia finalmente il suo Brasile: il centrocampista, con un passato tra Lazio, Inter e Juventus, è ufficialmente un nuovo giocatore ...

Juventus - la gara contro la Roma si avvicina : Niente riposo per Cristiano Ronaldo : Questa mattina, la Juve si è ritrovata sui campi della Continassa per svolgere la seduta dell'antivigilia della partita contro la Roma. I bianconeri stanno curando soprattutto gli aspetti tattici e Massimiliano Allegri sta già pensando alla formazione da contrapporre ai giallorossi. Sabato sera, la Juventus ritroverà Rodrigo Bentancur che ha scontato il turno di squalifica e che contro la Roma si riprenderà il posto da titolare. Oltre ...

Relax hot per Genie Bouchard : Niente reggiseno a bordo piscina - i fan impazziscono! [GALLERY] : Il Relax hot di Genie Bouchard a bordo piscina: la tennista canadese fa impazzire i fan con uno scatto hot nel quale è coperta solo da una canottiera striminzita Nonostante sia pieno inverno, ci pensa Genie Bouchard ad alzare la temperatura! La bella tennista canadese si sta godendo qualche settimana di Relax durante l’offseason, prima di lavorare seriamente per l’inizio della nuova stagione. Mentre il Natale si avvicina, il ...

Cina - Niente doni né uso improprio delle auto pubbliche : quasi 8mila funzionari puniti : L'anticorruzione in Cina è una cosa seria. Sono infatti 7.819 i funzionari cinesi che sono stati puniti a ottobre dall'anticorruzione per aver violato le regole sulla 'sobrietà', nell'ambito di 5.585 ...