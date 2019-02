Macron e Merkel hanno il casus belli contro Bruxelles

huffingtonpost

: Mario Giordano: Merkel-Macron? ‘Ci fanno la lezione su quanto è bella l’Europa e poi si creano il loro Staterello’… - PiazzapulitaLA7 : Mario Giordano: Merkel-Macron? ‘Ci fanno la lezione su quanto è bella l’Europa e poi si creano il loro Staterello’… - Linkiesta : Francia e Germania hanno firmato uno storico patto che determinerà le sorti dell'Europa. L'Italia? Si schiera con i… - Agenzia_Ansa : #Maduro contro l'Ue, 'nessuno può darci ultimatum'. 'Il #Venezuela non è collegato all'Europa. Questa è arroganza'.… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) I lamenti franco-tedeschi sono cresciuti in intensità all'approssimarsi della decisione dell'Antitrust Ue. Ora è ufficiale: gli uffici della Commissaria Ue per la Concorrenza Margrethe Vestagerbocciato il progetto delle due aziende ferroviarie Siemens e Alstom di fondersi in un "campione europeo" dal fatturato di 15 miliardi, capace di competere sul mercato mondiale con la società pubblica cinese Crrc, a danno della canadese Bombardier ma soprattutto dei più piccoli partner europei. Ad annunciarlo è stata Vestager, dopo l'anticipazione del ministro delle Finanze francesi Bruno Le Maire, artefice nei giorni scorsi insieme al collega tedesco Peter Altmaier di vigorose pressioni on e off the records sui funzionari di. Ma le resistenze della Commissione, alimentate dalle proteste di Regno Unito, Belgio, Spagna e Olanda,retto: le due ...