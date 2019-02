J-Ax ritorna a parlare della fine del suo rapporto con Fedez | ' Mi ha liquidato le quote'

Blastingnews

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Uno degli argomenti di gossip maggiormente discussi dell'ultimo anno è quello riguardante ladellavorativo trae J-Ax. I due rapper, dopo un'annata di grandissimo successo culminata con il concerto evento presso lo Stadio San Siro, hanno scelto di intraprendere due strade differenti dal punto di vista musicale e da quel momento non si sono mai conosciuti i motivi ufficiali di tale decisione. Nelle ultime ore, intervistato dal settimanale 'Chi', J-Ax è tornato asua partenership con mister Ferragni.La rottura trae J-Ax, le ultime rivelazioni su 'Chi' Sulle paginerivista diretta da Alfonso Signorini, J-Ax ha specificato chehale suesocietà e a quel momento in poi ha preferito andare avanti per la sua strada, aprendosi il suo studio. 'Mi sono aperto il mio studio,', ha dichiarato J-Ax ...