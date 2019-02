Influenza | aumentano ancora i casi | Ticino e Grigioni i più colpiti

Maltempo e Influenza : aumentano i casi nel Salento : Sono aumentati in Salento , anche a causa degli sbalzi di temperatura, i casi di influenza stagionale: la provincia di Lecce è contrassegnata come “Zona rossa” nella mappa di Influeweb, il portale che raccoglie dati settimanali durante la stagione influenza le. Secondo l’ultimo rapporto epidemiologico Influnet dell’Istituto Superiore di Sanità, riferito fino al 30 dicembre 2018, la Puglia ha fatto registrare ...

Influenza : aumentano i casi - il Molise “assente” nel rapporto InfluNet : Il Molise non figura nell’ultimo rapporto “InfluNet” dell’Istituto Superiore di Sanità, il cui scopo è monitorare l’andamento della sindrome Influenzale: nel report relativo all’incidenza osservata in tutta Italia nella 51ª e 52ª settimana dell’anno non sono presenti dati sulla Regione. L’ISS precisa che l’incidenza osservata in alcune Regioni è Influenzata anche dal ristretto numero di ...