Il futuro dei punti vendita? Verso il webrooming e lo showrooming

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Ma alla fine che cosa cerchiamo oggi quando acquistiamo un bene o un servizio? Risposta banale: la soddisfazione di un bisogno, ma che non tiene conto del fatto che nei paesi a reddito medio e alto il bisogno non sottintende più una necessità per qualcosa.Molto più spesso nell'acquistare qualcosa cerchiamo una esperienza e spesso vogliamo delle caratteristiche che evochino non solo aspetti funzionali, ma che siano in grado di darci sensazioni ed emozioni, anche facendoci sentire parte di vere e proprie community di senso.Acquistare un bene, in una società in cui la condivisione diviene crescente, significa porsi su di un piano didal semplice utilizzo. Significa creare un valore aggiunto per l'acquirente inserendolo in un ambito di maggiore relazionalità e sotto molti versi di più profonda personalizzazione.Tibor Scitovsky, un ...