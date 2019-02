Due persone hanno confessato di aver sparato a Manuel Bortuzzo per errore

Manuel Bortuzzo - svolta nelle indagini : in arresto Due persone dopo il ritrovamento della pistola : svolta nelle indagini legate alla sparatoria nel quartiere Axa di Roma con sfortunato protagonista Manuel Bortuzzo: due persone in arresto Sono due le persone tratte in arresto alla Questura di Roma accusate di aver sparato sabato notte al nuotatore Manuel Bortuzzo. dopo il ritrovamento della pistola su un prato in Zona Acilia, è stato più semplice per gli inquirenti risalire ai presunti aggressori del giovane 19enne, attualmente in ...

Trovata l'arma che ha colpito Manuel : Due persone sospettate : La pistola che, sabato notte, ha colpito Manuel Bortuzzo è stata riTrovata questa mattina, vicino al pub di piazza Eschilo. E, secondo le prime ricostruzioni, chi ha sparato al giovane nuotatore potrebbe non aver indossato dei guanti. Sull'arma, infatti, rinvenuta in zona Axa, sarebbero state reperite tracce di impronte digitali. Ma la svolta è arrivata quando due giovani di 24 e 25 anni si sono presentati in questura con i loro legali.Due ...

Barca si ribalta a largo di Pescoluse - disperse Due persone : I due erano usciti per una battuta di pesca, quando il natante su cui si trovavano a bordo si è ribaltato ed è affondato. Salva una terza persona.

Caserta - fermato il pirata della strada che ha investito e ucciso Due persone che erano in bici : I due giovani immigrati stavano percorrendo la statale Appia. L'uomo indiziato per omicidio stradale ha 42 anni, ora è nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

Caserta - fermato il pirata della strada che ha investito Due persone : I due giovani immigrati erano in bicicletta. L'uomo indiziato per omicidio stradale a 42 anni, ora è a S.Maria Capua Vetere

Venezuela - capo Aeronautica riconosce Guaidò : “Maduro ha Due aerei - se ne vada”. Centinaia di migliaia di persone in piazza : “Sono il generale Francisco Esteban Yanez Rodriguez e riconosco il presidente Juan Guaidò“. Si apre così il video con cui Francisco Esteban Yanez Rodriguez, generale dell’Aeronautica militare Venezuelana, riconosce Juan Guaidò come “presidente incaricato” del Venezuela. Yanez Rodriguez, che si presenta qualificandosi come direttore della pianificazione strategica dell’alto comando militare dell’Aeronautica, dice ...

Consob - Salvini : 'Minenna o Savona? Due persone stimabili. Basta che si faccia presto' : 'Minenna e Savona? Sono due persone assolutamente stimate e stimabili. Io ho già dato l'ok a Minenna, se fosse Savona è persona che da cittadino italiano e da risparmiatore italiano mi darebbe la ...

Casali del Manco. Taglio di bosco senza autorizzazioni : denunciate Due persone : Sono state riscontrate irregolarità nella documentazione prodotta per il Taglio di un bosco a Casali del Manco (Cosenza). Ad accertarle

C’è stato un attacco in una moschea nel sud delle Filippine : almeno Due persone sono morte : C’è stato un attacco alla moschea di Zamboanga, nel sud delle Filippine: almeno due persone sono morte e altre quattro sono state ferite. Secondo quanto riferito, le persone coinvolte stavano dormendo all’interno della moschea. Zamboanga si trova nella regione di

MAZARA DEL VALLO E CAMPOBELLO : CONTROLLO DEL TERRITORIO. CARABINIERI ARRESTANO Due PERSONE : I CARABINIERI della Compagnia di MAZARA del VALLO, con le articolazioni territoriali delle Stazioni di CAMPOBELLO di MAZARA e MAZARA due, nella giornata del 25 gennaio, hanno tratto in arresto due ...

Ugento - aereo ultraleggero precipita a pochi metri dalle abitazioni : morte Due persone : Il velivolo si è incendiato subito dopo l'impatto: ai comandi c'era un imprenditore 73enne di Gagliano del Capo. Nel 2014 altre due persone avevano perso la vita in un incidente analogo

