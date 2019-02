Calciomercato Serie A: Genoa, già riscattato Sturaro

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Particolari le condizioni del riscatto: al Grifone sarebbe bastato un puntoUn vecchio proverbio diceva ‘per un punto Martin perse la cappa’, oggi invece il punto – quello del– è bastato per l’acquisto di un giocatore. Proprio questa condizione – tanto singolare quanto semplice da raggiungere – era il vincolo che ha fatto scattare da parte dell’obbligo di riscatto di Stefanodalla Juventus per 16.5 milioni di Euro. Somma che, in aggiunta al milioncino e mezzo già sborsato per farselo girare, portano un discreto gruzzolo nelle casse bianconere.Per il centrocampista si tratta di un ritorno, visto che aveva lasciato il Grifone ad inizio 2015 proprio in direzione della Torino bianconera dopo aver collezionato 31 presenze tra campionato e Coppa Italia.A Genova invece non tornerà più Luca Zanimacchia. Il giovane ...