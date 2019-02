Alla ggente non piace la gita in Francia di Dibba e Giggino

Messaggio Medjugorje 25 gennaio 2019 : è grande attesa per il messaggio dato Alla veggente Mirjana : Di Redazione NN.it - 25/01/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Come ogni 25 del mese, ed ogni 2, a partire dal 1981, quando avvenne la prima apparizione, il 24 giugno,, i fedeli di tutto il mondo attendono il messaggio della Madonna di Medjugorje, che verrà riportato come sempre dalla veggente Mirjana Pavlovic-Lunetti. Il messaggio della Madonna di giorno 25 gennaio 2019 verrà pubblicato ...