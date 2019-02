Banca IMI | utile netto a record 803 milioni | +19 | 8%

Corea del Sud : Banca centrale prevede rallentamento crescita ai minimi da sette anni : Seul, 24 gen 06:01 - , Agenzia Nova, - La Banca di Corea ha pubblicato oggi le proprie previsioni in merito all'andamento dell'economia sud Corea na nel 2019. La Banca centrale prevede ... , Git,

CASO CARIGE/ Le ragioni per essere ottimisti sul futuro della Banca : Gli sviluppi del CASO CARIGE possono essere positivi e ricordare l'importanza di un'effettiva unione banca ria a livello europeo

Dimissioni improvvise al vertice della Banca Mondiale : lascia Jim Yong Kim : Dimissioni improvvise al vertice della Banca Mondiale . Il presidente, il coreano Jim Yong Kim, ha annunciato che abbandonerà la carica che ha ricoperto per 6 anni a partire dal 1° febbraio. Kim lascia ...

Banca Carige commissariata da Bce/ Ultime notizie - dimissioni Cda e paura conti correnti : Conte segue il caso : Commissariamento Banca Carige : le mosse della Bce, il caso seguito da Conte e Tria. Tutte le Ultime notizie : dimissioni Cda e paura per i conti correnti

Banca CARIGE/ Amministrazione straordinaria della Bce dopo dimissioni in cda : BANCA CARIGE in Amministrazione straordinaria : la Bca nomina tre commissari e un comitato di sorveglianza dopo le dimissioni di parte del cda

Banca Carige sospesa in Borsa. Dimissioni in massa nel CdA. BCE nomina commissari straordinari : Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige è decaduto, in seguito alle Dimissioni di altri quattro consiglieri , tra cui il presidente Pietro Modiano e l'AD Fabio Innocenzi, comunicata lo scorso ...