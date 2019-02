Al via il Festival di Sanremo 2019

Sanremo 2019 - la diretta : al via all'Ariston la prima serata del 69esimo Festival : È partita al teatro dell'Ariston la 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019. Claudio Baglioni ha aperto il Festival cantando insieme a Virginia Raffaele e Claudio Bisio "Voglio...

Esibirsi sul palco del Politeama : via al Festival 'Talentinati' : Il Festival è aperto a giovani artisti nel campo della musica, del teatro, della danza e del cabaret, con spettacoli e/o concerti già pre-allestiti alla data del 30 aprile 2019. La partecipazione è ...

Al via l'Ah-Um Jazz Festival con il Trio Bobo : Al via stasera la sedicesima edizione di 'Ah-Um Jazz Festival', rassegna musicale con epicentro al Teatro Fontana , via Boltraffio 21, quartiere Isola, tel. 02-69015733, . Quest'anno si è deciso di ...

Con il red carpet di Sanremo 2019 al via Festival con i 24 Campioni tra cappotti bon ton e mantelli da vampiro (foto) : Il red carpet di Sanremo 2019 dà ufficialmente avvio alla nuova edizione del Festival che per il secondo anno consecutivo conta sulla conduzione e direzione di Claudio Baglioni, con la collaborazione di Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Sono stati tutti i 24 Campioni a sfilare verso Corso Matteotti, sede del Teatro Ariston dove a partire dal 5 febbraio sarà ospitata la nuova edizione della kermesse che - per quest'anno - si libera della ...

Festival di Sanremo : stasera il via alla sessantanovesima edizione : Sanremo. I soliti colpi di scena alternati a colpi di sonno. Il Festival della Canzone Italiana edizione 69, è pronto ad abbattersi come la pioggia biblica totalizzando la settimana. Effetti ...

Sanremo - al via il festival sovranista. "Ma qui non si parla di politica" : La scenografia, almeno, mette tutti d'accordo. Ogni anno, l'Ariston sembra molto più ampio di quanto non sia. Per il Baglioni bis, però, in aggiunta ai soliti rutilanti effetti di luce ci sono anche ...

Al via Sanremo 2019 con Baglioni bis - il corpo di ballo di 'Al Centro Tour'. Prima e Dopo Festival - curiosità e super ospiti : Cinque serate di grande musica e divertimento fino al prossimo 9 febbraio, in diretta televisiva dal Teatro Ariston di Sanremo, su Rai1 e Radio2, in Prima serata, in mondo visione, e su RaiPlay e sui ...

''Un grazioso via vai'' - continua il Festival del Teatro Amatoriale ad Acquaviva di Montepulciano : La compagnia teatrale Arca nasce nel 1980 da un gruppo parrocchiale di Borgo Trevi, ed è stata protagonista di innumerevoli spettacoli nel corso degli anni avvicinando continuamente attori dai più ...

Festival : al via domani 'pordenonescrive' a vent'anni da 'pordenonelegge' : Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Vent’anni di pordenonelegge, dieci anni della Scuola di scrittura pordenonescrive, 5 anni della Fondazione Pordenonelegge.it che dal 2014 coordina oltre 100 iniziative promosse ogni anno nel segno del libro, della letteratura e della poesia: incontri, letture, lezioni mag

Sports Festival Cluj – Flavia Pennetta torna in campo e fa coppia con Fognini : di fronte Halep e Copil : Flavia Pennetta è pronta a tornare a giocare a tennis nell’esibizione Sports Festival di Cluj: l’ex tennista azzurra, in coppia con il marito Fognini, affronterà Halep e Copil Il prossimo 15 giugno Flavia Pennetta tornerà a giocare a tennis. La tennista azzurra, ritiratasi ormai da qualche stagione, è stata invitata a prendere parte alla seconda edizione dello Sports Festival di Cluj. Nel corso dell’esibizione che si ...

Mongolfiere : al via 41esimo festival di Château-d'Oex - VD - : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

'La paranza dei bambini' - la Napoli di Saviano al Festival del Cinema di Berlino : Sarà “La paranza dei bambini” l’unico film italiano in concorso alla 69esima edizione del Festival del Cinema di Berlino in programma dal 7 al 17 febbraio. Diretto da Claudio Giovannesi (già regista di alcuni episodi della seconda stagione di Gomorra) e tratto dall’omonimo libro di Roberto Saviano edito da Feltrinelli nel 2016, il lungometraggio è stato prodotto da Palomar con Vision Distribution e sarà distribuito nelle sale a partire da ...