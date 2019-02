Al via il corso Fai Ponte tra culture | Rome edition

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Concorso biologo e assistente sociale in Veneto - farmacista a Pavia : Anche a inizio di febbraio non mancano nuovi concorsi pubblici per il ruolo di biologo, assistente sociale e farmacista. I bandi sono stati emanati dall'Istituto Oncologico Veneto (biologo), dal Comune di Vicenza, per la professione di assistente sociale e dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia (farmacista). A seguire, le info e requisiti. Borsa di studio per biologo L'Istituto Oncologico Veneto - Istituto di Ricovero e Cura a ...

Ancelotti conferma : «Hamsik vuole andar via - c’è una trattativa in corso» : L’ufficializzazione la dà Carlo Ancelotti sul trasferimento di Marek: «C’è una trattativa che dobbiamo valutare col giocatore. La società ha tanto rispetto e se c’è la volontà da parte sua di fare un’altra esperienza da un punto di vista emozionale c’è la volontà di accontentarlo. Non nascondiamo niente, come in tutte le trattative la società valuterà. Credo che ci sia la volontà del giocatore se si è aperta la trattativa» Le voci che si ...

Guardia di Finanza - in vigore la riforma : via le brigate - più gruppi sul territorio e nuove stazioni del soccorso alpino : La Guardia di Finanza si riorganizza e punta a due obiettivi: una maggiore presenza sul territorio e un innalzamento della qualità delle attività a tutela del bilancio pubblico. La riforma dei reparti è entrata in vigore all’inizio dell’anno e segue la riorganizzazione che, a partire dall’inizio del 2018, ha interessato i reparti speciali in modo da renderli più operativi, snelli e in grado di collaborare al meglio con le diverse Authority di ...

“In viaggio con Adele” apre il concorso del 20/mo Sudestival : Ospiti i registi Alessandro Capitani e Wilma Labate Venerdì 1 febbraio sarà “In viaggio con Adele”, opera prima di Alessandro Capitani, ad aprire il concorso lungometraggi del Sudestival. Le proiezioni per il pubblico si svolgeranno come di consueto alle ore 21.00 presso il Cinema Vittoria di Monopoli, mentre per la Giuria Giovani si svolgeranno alle 15.00 al Cinema Norba di Conversano e alle 18.00 al Cinema Vittoria di Monopoli. Dopo il ...

A Villa Umbra al via la seconda edizione del corso sul mercato elettronico della 'Pa' : Il MePA è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip nell'ambito del programma per la razionalizzazione ...

A lezione di aromaterapia. Al via il nuovo corso di Confcommercio : La Spezia - Continuano le novità del 2019 con Confcommercio. L'associazione spezzina di via Fontevivo è pronta a ospitare un altro nuovo corso volto alla conoscenza degli olii essenziali e delle loro ...

Gragnano - Incidente stradale in via Quarantola - muore un uomo. Indagini in corso : Terribile Incidente stradale questo pomeriggio in via Quarantola, a Gragnano. Un uomo, le cui generalità sono al momento sconosciute, è stato investito mentre camminava per la piccola arteria della ...