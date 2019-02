Volta a la Comunitat Valenciana 2019 | programma | orari e tv Il percorso e le cinque tappe

oasport

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Da mercoledì 6 a domenica 10 febbraio si correrà la 70ma edizione dellaa la, breve corsa ache si svolge nell’omonima regione spagnola. Ilprevedefrazioni. Si partirà con una cronometro individuale, poi ci sarà una tappa mossa e due con arrivo in salita, mentre l’ultima sarà una passerella sulle strade di Valencia, in cui si daranno battaglia i velocisti. Lo scorso anno vinse Alejandro Valverde, che proverà ora a ripetersi con la maglia iridata.Laa lasarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito ilcompleto con tutte leA LAMercoledì 6 febbraio – Tappa 1: Orihuela-Orihuela (cronometro individuale) 10 kmGiovedì 7 febbraio – Tappa 2: Alicante-Alicante 170 kmVenerdì 8 febbraio – Tappa 3: Quart ...