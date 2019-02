laragnatelanews

: Consigli utili per chi decide di diventare un lavoratore agile Avete sicuramente sentito parlare dello smart workin… - MaurizioMurgia : Consigli utili per chi decide di diventare un lavoratore agile Avete sicuramente sentito parlare dello smart workin… - laragnatelanews : Smart working: come affrontarlo al meglio - evyna : Smart working: come affrontarlo al meglio -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Consigli utili per chi decide di diventare un lavoratore agile Avete sicuramente sentito parlare dello, ovvero la modalità di lavoro da remoto, in cui il dipendente e il datore di lavoro trovano un accordo per permettere al lavoratore di eseguire i propri compiti anche da casa.Quali tipi di lavoro possono diventare? In realtà tutto ciò che può essere svolto tramite computer e la rete, dalla grafica al marketing, dal commercio online alla finanza.Perché passare al lavoro? Conviene ad entrambe le parti: al lavoratore perché conciliala vita privata e la vita lavorativa, perché soffre meno lo stress da pendolare e dell’ambiente di lavoro; al datore di lavoro perché abbatte i costi di uffici e gestione, e perché con la felicità del dipendente aumenta anche la produttività. Inoltre, lofa bene all’ambiente!si diventaworkers? ...