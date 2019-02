Serie D Gruppo E | 25a giornata | risultati | classifica | marcatori e prossimo turno

Serie A Sampdoria - allenamento in gruppo per Tonelli : GENOVA - Doppia seduta di allenamento per la Sampdoria , in vista del prossimo impegno di campionato, la gara contro il Napoli . A Bogliasco il tecnico Giampaolo in mattinata ha fatto svolgere alla ...

Serie A Parma - Barillà parzialmente in gruppo : Parma - Seduta mattutina per i gialloblù, a Collecchio. Buone notizie per Roberto D'Aversa , che ha potuto ritrovare Antonino Barillà , parzialmente in gruppo con i compagni. Per Luca Rigoni e Leo ...

Albalonga (calcio - Serie D) - Pucino : «Il gruppo ha esperienza per assorbire un paio di sconfitte» : Roma – Un solo punto in una settimana: l’Albalonga ha frenato lo slancio che l’aveva portata dalla zona play out fino ai play off rimediando due sconfitte interne contro Avellino e Lanusei e un punto nel match infrasettimanale contro l’Sff Atletico. Contro la capolista sarda è arrivata una sconfitta pesante nel passivo, anche se forse eccessiva per i demeriti effettivi di un’Albalonga penalizzata da una serie di episodi poco ...

Serie A Cagliari - Srna in gruppo. Cerri si è allenato a parte : Cagliari - Rossoblù di nuovo in campo, ad Asseminello, per preparare l'importante sfida casalinga di domenica contro l' Empoli . Buone notizie per Rolando Maran , che ha potuto contare anche su Darijo ...

Serie A Napoli - Mertens in gruppo - ma niente partitella : Napoli - Seduta d'allenamento mattutina per gli azzurri di Carlo Ancelotti , in vista della prossima gara contro la Lazio. Il tecnico partenopeo ha potuto contare su Dries Mertens , che si è allenato ...

Serie A Sampdoria - Ramirez vicino al rientro in gruppo : GENOVA - Altra doppia seduta, in previsione della gara con il Milan di Coppa Italia, per i blucerchiati di Marco Giampaolo . Gastón Ramirez è tornato a Bogliasco, ieri, in accordo con la società, non ...

Basket - Serie A 2019 - 13a giornata : Pesaro dura due quarti - Varese aggancia il gruppo delle seconde : Non si ferma più la marcia dell’Openjobmetis Varese: la formazione di Attilio Caja vince con facilità, e ottiene matematicamente la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, nella trasferta di Pesaro contro la VL e aggancia a quota 18 il gruppo in seconda posizione, che diventa in questo modo un quartetto. La chiave della partita, terminata col punteggio di 78-98 è tutta nell’allungo, a cavallo tra i due quarti centrali, della ...

Serie A Basket - 13ª Giornata – Varese nel gruppone delle seconde - Pesaro si arrende in casa : Varese supera Pesaro in trasferta e aggancia il gruppone del secondo posto formato da Avellino, Cremona e Venezia: i ragazzi di coach Caja si impongono per 78-98 Milano si ferma nella 13ª Giornata e dietro i ragazzi di coach Pianigiani si forma un nutrito gruppo di inseguitrici formato da addirittura 4 squadre: ad Avellino (prima a battere l’Olimpia in campionato), Venezia (sconfitta da Reggio Emilia) e Cremona (vittoriosa su Torino) si ...

Serie A Parma - Di Gaudio in gruppo. Out Stulac e Scozzarella : Parma - Non si fermano i gialloblu, tornati subito in campo per preparare la gara casalinga contro la Roma . Roberto D'Aversa non ha potuto contare su Scozzarella , Sierralta e Stulac che hanno ...

Serie A Cagliari - Ionita e Klavan in gruppo. Pavoletti a parte : Cagliari - Seduta mattutina ad Asseminello per il Cagliari , in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Lazio . Il programma ha previsto attivazione, seguita da esercitazioni di tecnica a ...

Serie A Atalanta - anche Palomino con il gruppo : BERGAMO - Prosegue la preparazione dell' Atalanta in vista della gara contro il Genoa , in programma sabato a Marassi alle 15. Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento al mattino: ...

Serie A Parma - Dimarco e Gervinho parzialmente in gruppo : Parma - Seduta pomeridiana per il Parma : a Collecchio il tecnico D'Aversa ha diretto una seduta iniziata con i consueti lavori di riscaldamento seguiti da esercizi di tecnica applicata e giochi di ...

Serie A Udinese - si rivedono in gruppo Behrami e Barak : UDINE - Buone notizie per Davide Nicola che, nell'allenamento mattutino del Bruseschi, ha potuto contare sul rientro di Valon Behrami e Antonin Barak , almeno per la prima parte di lavoro. Dopo una ...

Serie A Bologna - Svanberg e Santander in gruppo : Bologna - Buone notizie per Filippo Inzaghi a due giorni dall'importante sfida del Castellani contro l' Empoli . Nella seduta d'allenamento odierna, infatti, il tecnico rossoblu ha potuto ritrovare ...