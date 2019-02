Quagliarella in Nazionale | l’attaccante | “Una rinascita”

Quagliarella Nazionale - Mancini : ”merita di essere qui” : Quagliarella Nazionale – Il 2019 della Nazionale inizia dal Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove i 32 Azzurri convocati da Roberto Mancini si sono presentati a mezzogiorno e dove nel pomeriggio sosterranno l`unica seduta di allenamento in programma. Un raduno lampo di 22 ore che permette al Commissario Tecnico di ritrovare il gruppo a oltre due mesi […] L'articolo Quagliarella Nazionale, Mancini:”merita di essere ...

Calcio - Roberto Mancini apre il raduno della Nazionale : “Quagliarella merita di essere qui - sono contento dei nostri giovani” : Il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha inaugurato il raduno della Nazionale italiana di Calcio che si terrà a Coverciano nelle prossime ore con la conferenza stampa di rito. L’allenatore ha ringraziato le società per la disponibilità nel mettere a disposizione i propri giocatori e ha sottolineato l’importanza dell’occasione per consolidare il gruppo in vista dei prossimi appuntamenti. Gli azzurri scenderanno in campo per le ...

Nazionale - Quagliarella e l'azzurro ritrovato : ''Un momento di rinascita - la squadra va aiutata'' : Dai campioni del mondo del 2006 alla nuova Nazionale, dopo il Mondiale mancato: quale momento è questo, visto dal di dentro? 'Un momento di rinascita. E' una Nazionale giovanissima, gagliarda, che ...

Nazionale a 36 anni - Quagliarella : «Me la godo tutta» : L’età non conta In Nazionale a 36 anni. Fa nulla l’età, fa nulla il fatto che probabilmente per i traguardi importanti potrebbe non esserci, ma Fabio Quagliarella ha conquistato questa convocazione, sia pure per uno stage, a suon di gol. Non contano quelli in campionato, ma la striscia con la quale ha eguagliato Batistuta. «Per me la Nazionale e’ sempre stato un traguardo, per l’eta’ che ho pero’ devo navigare ...

E’ un Quagliarella dei record e da Nazionale : “vi svelo il mio segreto” : Stage per la Nazionale in vista dei prossimi impegni, presente anche l’attaccante Fabio Quagliarella, il calciatore della Sampdoria autore fino al momento di una stagione straordinaria, ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: “Il mio segreto? Lavorare con serietà. Alla lunga paga, ringrazio Mancini per questa chiamata, è bello essere qui. Raggiungere questo traguardo a 36 anni è motivo di grande soddisfazione, una ...

Nazionale - al via lo stage di Coverciano : Mancini pronto a valutare tanti giovani e… Quagliarella : La Nazionale di Roberto Mancini si è riunita stamane a Coverciano, assenti i calciatori impegnati nelle gare di oggi: tutti i dettagli Si apre oggi e si conclude domani a Coverciano un breve raduno per la Nazionale di Roberto Mancini. Due giorni di lavoro che consentiranno al Commissario Tecnico di rivedere gli Azzurri e iniziare a preparare i primi due incontri delle ‘European Qualifiers’ con Finlandia e Liechtenstein, in programma ...

