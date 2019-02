Progeria | primo intervento al mondo sul cuore di un paziente al San Camillo di Roma

Blastingnews

(Di martedì 5 febbraio 2019) Sono solo cinque in Italia e meno di un centinaio in tutto ille persone affette da, una rara patologia che porta ad un invecchiamento precoce di tutti gli organi ad eccezione del cervello. Una delle cause che portano alla morte questi pazienti sono i problemi cardiaci. Ora all'ospedale Sandiper la prima volta alè stato eseguito uncon un approccio assolutamente non invasivo, suldi un ragazzo di 23 anni affetto daUneccezionale Già l’idea di eseguire unsuldi unè un'impresa piuttosto impegnativa. Immaginare di intervenire su un organismo fragile e vulnerabile come quello di unaffetto dalla sindrome da invecchiamento precoce, è stato finora considerato impossibile. Eppure questa impresa è stata compiuta con successo proprio nel nostro Paese, qui a, all'Ospedale San ...