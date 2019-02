Juventus | Dybala è un caso? La Joya “redarguita” dalla società

Inter - la Juventus pensa alla cessione di Dybala : Marotta prepara l'assalto (RUMORS) : Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è quello del fantasista argentino della Juventus, Paulo Dybala. Il giocatore, in questa stagione, ha avuto una pesante involuzione in campionato, soprattutto a livello realizzativo. Quest'anno, infatti, la Joya ha messo a segno due reti, giocando molto lontano dalla porta. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso potrebbe essere arrivata in occasione del match ...

Juventus - caso Dybala? Kean : “è normale…” : “Fa piacere ritrovarsi tutti insieme, era da novembre che non ci vedevamo, quindi siamo contenti di esserci”. Sono le dichiarazioni del calciatore della Juventus, Giorgio Chiellini, prima di rispondere alla chiamata per lo stage della Nazionale italiana: “Questo stage e’ molto importante come e’ molto importante qualsiasi chiamata con la Nazionale – ha dichiarato invece l’attaccante Moise Kean ...

Pirlo : 'Giusto far partire Benatia - la Juventus parlerà con Dybala e verrà ripreso' : Quest'oggi la Juventus non si allenerà e i bianconeri godranno del secondo giorno di riposo: la ripresa dei lavori è fissata per domani pomeriggio. La squadra così inizierà a mettere nel mirino la sfida contro il Sassuolo. Dunque, sia ieri che oggi i bianconeri avranno avuto sicuramente anche il tempo per ripensare al pareggio contro il Parma, per evitare di commettere gli stessi errori in futuro. Inoltre, ieri sera, a Sky Sport, il grande ex ...

Juventus - faccia a faccia tra la società e Dybala : il gesto della Joya non è piaciuto affatto : La Juventus parlerà con Paulo Dybala per chiarire quanto accaduto nei minuti finali della partita pareggiata contro il Parma La Juventus ha chiesto un chiarimento con Paulo Dybala dopo quanto accaduto durante la gara contro il Parma. Il calciatore argentino, dopo la terza sostituzione decisa da Massimiliano Allegri, ha lasciato il terreno di gioco stizzito, recandosi negli spogliatoi e perdendo anche la rete del pareggio degli ospiti. ...

Juventus - esplode il caso Dybala : gesto di rabbia dell'argentino - : Non solo l'allarme difesa in vista della Champions League, la Juventus dopo il 3-3 interno contro il Parma deve fare i conti con il gesto di stizza di Paulo Dybala , rientrato in fretta e furia negli ...

Juventus - sei possibili cambi di formazione contro il Parma : torna Mandzukic riposa Dybala : Questa mattina, la Juventus si è allenata alla Continassa per mettere nel mirino il match contro il Parma. I bianconeri quando sono arrivati al JTC hanno trovato i campi imbiancati, visto che su Torino da ieri nevica. Nel corso della seduta mattutina, Massimiliano Allegri ha dunque fatto tutte le prove tattiche e ha provato la formazione che schiererà domani sera. Il tecnico livornese è intenzionato ad affidarsi al 4-3-3, anche se rispetto a ...

Juventus - caso Dybala : a secco in campionato da tre mesi : TORINO - La Juventus cerca il riscatto immediato in campionato dopo l'eliminazione in Coppa Italia con la sconfitta sul campo dell'Atalanta . I bianconeri, oltre alla possibile emergenza in difesa con ...

Juventus - Dybala : 'Perdere fa male - rialziamoci insieme' : 'Quando sei abituato a vincere, perdere fa male'. Così Paulo Dybala, su Twitter, dopo la sconfitta e l'eliminazione dalla Coppa Italia. 'rialziamoci e reagiamo insieme', aggiunge l'argentino, sotto ...

Juventus - Bernardeschi e Dybala invocano l'unità del gruppo dopo il KO di Bergamo : Per la Juventus, ieri sera, è arrivata una brutta sconfitta contro l'Atalanta per 3-0 in Coppa Italia. Gli uomini di Massimiliano Allegri non hanno saputo affrontare l'avversario nel giusto modo e, complice anche qualche errore dei singoli, sono arrivati i gol dei nerazzurri. Nel secondo tempo si aspettava una reazione della Juve che però non è arrivata. Dunque i bianconeri escono dalla Coppa Italia: questa sconfitta ha lasciato grande amarezza ...

Juventus - Dybala : "Quando sei abituato a vincere - perdere fa male" : Rialziamoci e reagiamo assieme! Un post condiviso da Sport Mediaset , @sportmediaset, in data: Gen 31, 2019 at 2:52 PST Gli fa eco Pjanic, ieri tornato in campo nel finale, che non dimentica di fare ...

Juventus-Real Madrid - quanti possibili affari : Dybala è solo l'ultimo : Il Real Madrid vuole Paulo Dybala ed è pronto a investire fino a 100 milioni di euro: questa l'indiscrezione riportata stamani dal quotidiano inglese 'The Sun'. Un interesse non nuovo quello dei ...

Calciomercato Juventus - super offerta del Real Madrid per Dybala : Calciomercato Juventus – Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo assalto del Real Madrid per l’attaccante Paulo Dybala. La bomba viene lanciata direttamente dal Sun, i Blancos sarebbero infatti pronti ad offrire alla Juve 105 milioni per il fantasista argentino, nel dettaglio la Joya rappresenta la prima scelta del Real Madrid per il reparto offensivo. Florentino Perez dovrà superare la ...

Juventus-Chievo - le pagelle : potenza Bernardeschi e Dybala regala spettacolo : TORINO - Ecco le pagelle di Juventus e Chievo dopo il successo per 3-0 dei bianconeri all' Allianz Stadium contro i veneti. JUVENTUS PERIN 6.5 Subito una buona respinta su Meggiorini. Poi subisce ...

Juventus-Chievo - Allegri nel post gara : le lodi (forzate) a Dybala e l’analisi su Kean : Juventus-Chievo, Allegri ha spaziato nel post partita dai trasferimenti di Boateng e Higuain, sino alla prova di Dybala Juventus-Chievo, il tecnico bianconero Max Allegri si è sentito in dovere di lodare Dybala dopo la gara odierna. Una gara buona ma di certo non al livello del Dybala che conoscevamo, ma Allergri ai microfoni di Sky ne ha voluto parlare in questi termini, senza che nessuno gli ponesse una domanda sulla Joya: “Vederlo ...