Inter | gennaio è un mese nero media da retrocessione da 7 anni a questa parte

Moratti ed i problemi dell’Inter : “il solito crollo nerazzurro a gennaio” : Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha analizzato il momento non certo positivo dell’Inter di Spalletti ed anche l’ipotesi esonero Massimo Moratti parla di una sorta di rilassamento congenito che colpisce l’Inter ad ogni gennaio. L’ex presidente nerazzurro, intercettato da Rai Sport, ha detto la sua in merito al momento no della squadra di Luciano Spalletti, parlando anche dell’ipotesi di allontanamento ...

Ascolti Tv 31 gennaio 2019 - Che Dio Ci Aiuti vince la serata - 5 - 7 milioni - . Boom di share ai rigori di Inter-Lazio - 33% - . L'Isola al 13% : Ascolti Tv di giovedì 31 gennaio 2019 . Su Rai1 la quinta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti conquista 5,7 milioni di spettatori pari al 21,2% di share nel primo episodio e 5 milioni, 21,7%, nel ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi - 31 gennaio : Ariete giornata Interessante - Cancro Saturno opposto : Leggi l'OROSCOPO di oggi 31 gennaio di PAOLO Fox: scopri i segni zodiacali in ascesa. OROSCOPO PAOLO Fox 31 gennaio.

Inter-Lazio oggi (31 gennaio) - Coppa Italia : orario d’inizio e come vederla in tv. Probabili formazioni : oggi giovedì 31 gennaio (ore 21.00) si gioca Inter-Lazio, quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. Si chiude il programma di questo turno della competizione con l’attesissima sfida di San Siro, in palio un posto nella semifinale da giocare poi contro il Milan: ci sarà un derby della Madonnina da disputare in andata-ritorno oppure un nuovo confronto tra i rossoneri e i capitolini? Si preannuncia una sfida vibrante e avvincente, ...

Calciomercato LIVE - DIRETTA 30 gennaio : per Perisic si allontana l’Arsenal. Resterà all’Inter? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, mercoledì 30 gennaio. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questa fase finale della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento per far riprendere il campionato di Serie A a bocce ferme). Nell’attesa di capire quali siano le possibilità di vedere Ramsey ...

È successo in TV – 30 gennaio 1964 : trionfa Gigliola Cinquetti in un Sanremo Internazionale (VIDEO) : Siamo nel 1964, anno del quattordicesimo Festival della Canzone Italiana svolto tra il 30 gennaio e il 1° febbraio presso il Salone delle Feste del Casinò Municipale di Sanremo. A condurre è Mike Bongiorno (alla seconda di cinque conduzioni sanremesi consecutive e di undici in assoluto fino al 1997) affiancato da Giuliana Lojodice mentre la direzione artistica è di Gianni Ravera e l'organizzazione rimane nelle mani dell'ATA.In gara vi sono ...

Tim Cup - Inter-Lazio si giocherà il 31 gennaio alle 21 : 00 in chiaro su Rai 2 : I quarti di finale della Tim Cup 2019 propongono agli appassionati di calcio un interessante Inter-Lazio, visibile su Rai 2 e su Rai play in streaming. Chi vorrà ascoltare la gara via radio, lo potrà fare grazie a Radio 1 Rai. Le due squadre vengono tra l'altro da due sconfitte subite contro il Torino e Juventus nell'ultima giornata di Serie A. Proprio per questo motivo il match di Coppa Italia sarà sicuramente molto combattuto. Modulo delle ...

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' di gennaio - Gilberto all'Inter - 1999 - : ... fino a tre anni prima, giocava a futsal , quello che noi chiamiamo "calcetto" con aria di sufficienza, immaginandolo sport per ex-sportivi con grande tecnica ma poca voglia di sudare. Al primo stop ...

Alcamo - DOMANI 29 GENNAIO - ORE 14 : 00 - SU TV2000 ANDRA' IN ONDA LA TRASMISSIONE L'ORA SOLARE CON L'InterVISTA AL SINDACO DI ALCAMO - DOMENICO ... : Nei giorni scorsi, i giornalisti di TV2000 hanno realizzato un servizio presso la Casa degli Artisti, intervistando il SINDACO di ALCAMO, DOMENICO Surdi e alcuni dei rappresentanti delle associazioni ...

Offerte Internet casa : Tim - Wind - Fastweb e Vodafone a gennaio 2019 : Offerte internet casa: Tim, Wind, Fastweb e Vodafone a gennaio 2019 Tim, Wind e Vodafone: le Offerte internet a casa Quali sono le migliori Offerte internet casa proposte dalle maggiori compagnie a gennaio 2019? Se avete intenzione di attivare una nuova promozione internet per l’ambiente domestico o cambiare compagnia, sarà utile fare una panoramica sulle Offerte attualmente a disposizione. Andiamo quindi a vederle insieme. Offerte ...

Inter - pressing per Carrasco : può arrivare a gennaio (RUMORS) : Sembrava che questa di gennaio dovesse essere una sessione di mercato tranquilla in casa Inter e fino a qualche giorno fa si andava in questa direzione. Ma la quiete, a quanto pare, era solo apparente. In questi ultimi giorni, infatti, sembra essersi sbloccato qualcosa in casa nerazzurra, anche a causa delle possibili cessioni. L'acquisto di Cedric Soares, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Southampton fissato a undici milioni di ...

Promozioni Tim - dal 28 gennaio in arrivo l'offerta Internet da 10 giga a 5 - 99 euro al mese : Il mese di gennaio è partito con il botto per quanto riguarda la telefonia mobile: se nella seconda parte del 2018 le protagoniste indiscusse sono state low cost come Iliad, Kena Mobile e Ho.Mobile, il nuovo anno sembra partire con ottimi presupposti anche per i brand più blasonati. Una delle più attive a riguardo sembra proprio essere Tim, che oltre a confermare diverse offerte interessanti sopratutto per chi è attualmente utente delle low ...

Non è l'Arena 27 gennaio 2019 : Luigi Di Maio nell'Intervista con Giletti : Non è l'Arena, intervista di Giletti a Luigi Di Maio L'attualità politica con il faccia a faccia di Massimo Giletti con il vicepremier, Ministro del Lavoro e leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di ...

Inter - Perisic non parte a gennaio : nessun'offerta importante per il croato : Voci, che per il momento sono destinate a rimanere tali. Il nome di Ivan Perisi c è stato nuovamente accostato alla possibilità di un trasferimento dall'Inter negli ultimi giorni, ma il croato con ...