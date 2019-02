Clima e fake news

Clima : il premio Best Climate Solutions alla lotta alle fake news e catastrofismi : Competente, approfondita, equilibrata, che combatte fake news e catastrofismi: questi i punti di forza del miglior progetto di comunicazione in tema di cambiamenti Climatici, che hanno fatto vincere al network internazionale di presentatori meteo ClimaTE WITHOUT BORDERS il premio Best Climate Solutions 2018, co-prodotto da Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e Festival per la Terra. Premiati a Venezia, nel ...