Anima Holding continua il piano di buy-back

Piazza Affari : al centro degli acquisti Anima Holding : Ottima performance per il principale asset manager indipendente in Italia , che scambia in rialzo del 3,62%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al ...

Anima Holding - assemblea delibera riacquisto azioni e nomina amministratore : L'assemblea di Anima Holding ha deliberato per la parte ordinaria l'autorizzazione all' acquisto e alla disposizione di azioni proprie secondo i termini di legge e la nomina di un amministratore. In ...

Piazza Affari : in forte denaro Anima Holding : Protagonista il principale asset manager indipendente in Italia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,75%. L'andamento di Anima Holding nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva ...

Anima Holding - Norges Bank ha in portafoglio il 3 - 02% : La nuova compagine azionaria di Anima Holding è la seguente: Banco Bpm detiene il 14,672% Ministero Dell'economia E Delle Finanze detiene il 10,324%; Aviva Investors Global Services con il 4,87%; ...

Il settore servizi per la finanza si muove verso il basso - -3 - 16% - - netto calo registrato da Anima Holding : Andamento depresso per l' indice dei titoli italiani che offrono servizi finanziari . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Financial Services . L' indice FTSE ...

In evidenza Anima Holding sul listino di Piazza Affari : Grande giornata per il principale asset manager indipendente in Italia , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,65%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore ...