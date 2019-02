Roma | per Zaniolo un' ora da applausi Kolarov | fischi e rischi

Roma-Milan - contestazione della Curva Sud : fischi per Di Francesco - cori contro Kolarov : Una reazione più che prevedibile dopo la figuraccia di Firenze. La Roma torna in campo all'Olimpico ma nella memoria è ancora fresco il ricordo dell'umiliante 7-1 incassato dalla Fiorentina in Coppa ...

Donnarumma è super - Roma e Milan fanno un piacere all'Inter - : Roma e Milan non sfruttano l'assist offerto dall' Inter , clamorosamente battuta dal Bologna nel posticipo delle 18, non andando oltre l'1-1 in una delle tante sfide dirette per il 4° posto che ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 febbraio : argento mondiale per Visintin e Moioli! Pari tra Roma e Milan - perde l’Inter : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questa domenica 3 febbraio ricca di eventi. Spazio in mattinata agli Sport invernali con lo sci alpino e l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali ad Are, senza dimenticare gli appuntamenti sul ghiaccio nello short track e nello speed skating. Poi nel pomeriggio gli Sport di squadra entrano in scena con il campionato italiano di calcio di Serie A a farla da padrone, ...

Milan - Piatek e Donnarumma per il pari con la Roma : 1-1 Incubo Inter - perde tra i fischi Spalletti a rischio | le pagelle : Il nuovo arrivo polacco e il talentino giallorosso a segno con un gol per tempo, ma il protagonista è il portiere rossonero. Palo per Pellegrini. Giallorossi contestati dagli ultrà

Roma Milan Cronaca LIVE : tre minuti di recupero : 90′ Saranno tre i minuti di recupero89′ Su lancio di Bakayojko Laxalt si libera di Santon e tira, Olsen salva88′ Colpo di testa di Cutrone su cross di Bakayoko, Olsen para a terra85′ SOSTITUZIONE Milan esce Suso ed entra Laxalt85′ SOSTITUZIONE Milan esce Piatek ed entra Cutrone85′ SOSTITUZIONE Roma esce Karsdorp ed entra Santon81′ Occasione […] L'articolo Roma Milan Cronaca LIVE: tre minuti di ...

Roma - El Shaarawy : 'Ko di Firenze pesante - qui per riconquistare i tifosi' : Stephan El Shaarawy , esterno offensivo della Roma , parla a Sky Sport prima della sfida contro il Milan: 'Sicuramente è stata una serata difficile da digerire quella di Firenze ma nel calcio si può rimediare subito. È stata una sconfitta pesante ma oggi vogliamo ...

Roma-Milan - ESCLUSVO ex Gautieri : "Di Francesco è super - non può essere messo in discussione" : ... e allenatore in diverse piazze importanti,, che in ESCLUSIVA ci ha espresso il suo pensiero sul mondo giallorosso. Intervista di mister Gautieri su Roma-Milan Ecco quanto detto da Gautieri: "Sarà ...

Roma-Milan è sfida per la Champions : la gara in esclusiva su Sky : Il posticipo della terza giornata di ritorno è in programma stasera all’Olimpico dove la Roma ospita il Milan in una gara che nessuna delle due può permettersi di sbagliare. I rossoneri occupano infatti il quarto posto in classifica, obiettivo fondamentale per entrambe perché permetterebbe di avere la garanzia di disputare la Champions League nella prossima […] L'articolo Roma-Milan è sfida per la Champions: la gara in esclusiva su ...

Roma : Astorre (Pd) - gravissimo stop Comune a fondi per disabili gravi : “E’ gravissimo che le famiglie con disabili gravissimi restino senza fondi per l’incapacità di programmazione amministrativa della giunta Raggi”. E’ quanto afferma in una nota il segretario Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito allo stop del Campidoglio all’erogazione dell’assegno di cura dopo un anno di sperimentazione terminato ieri. “Non si può accettare che a pagare per questi ritardi ...

Comunità di Sant’Egidio. Messa a Roma per clochard morti in strada : Messa a Roma per i clochard morti in strada Iniziativa Comunita’ di Sant’Egidio,”citta’ non sia matrigna”. Una Messa per i tanti clochard che vivevano e sono morti in strada e’ stata celebrata stamani a Santa Maria in Trastevere alla presenza di centinaia tra volontari e persone che vivono per strada. Sono stati letti anche i nomi e le storie dei dodici che hanno perso la vita a Roma dall’inizio ...

Fedez-TiRomancino - lite al veleno su Twitter. E il rapper replica : «Fatti i c... tuoi» : Guerra a colpi di tweet tra Federico Zampaglione dei Tiromancino e Fedez. La scintilla è stata un cinguettio al veleno, ma senza espliciti riferimenti al rapper, dell'ex compagno di...

Brescia - in retRomarcia investe e uccide per errore la moglie : trascinata per metri : Una brutto fatto di cronaca si è verificato poco prima delle ore 14:00 di oggi, domenica 3 febbraio 2019. Un uomo ha infatti investito per errore sua moglie con l'automobile di famiglia. La tragedia si è verificata a Pontevico, nel Bresciano, nella piazza centrale del paese. Non sono ancora chiare le cause del tragico dell'incidente, ma sembra che si sia trattato a tutti gli effetti di una tragica fatalità. Forse un malore, o una banale ...

