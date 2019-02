Piatek - Szczesny e i calciatori polacchi che in Italia sfondano : Milano e il Milan sono un palcoscenico ideale per gol di Krzysztof Piatek, come vetrina di tutto lo sport della sua Polonia. Che, nel calcio, non comincia e non finisce di certo con il 23enne attaccante. Anzi, come dice l'ambasciatore Zibi Boniek, già centrocampista della Juventus e della Roma, che gli è rimasta nel cuore tanto da continuare a viverci, presidente per il secondo quadriennio della Federcalcio polacca: “Prima di questa ...