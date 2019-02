Inter | vertice Spalletti-dirigenza dopo ko con Bologna | fiducia all' allenatore ma servono

Inter - vertice con Spalletti : ecco la decisione della dirigenza nerazzurra : Inter, Luciano Spalletti è finito nel mirino delle critiche dopo l’ennesima sconfitta di questo periodo nero nerazzurro Inter, le voci di esonero di Luciano Spalletti si sono rivelate infondate. Il tecnico, che si è detto tranquillo dopo la sconfitta contro il Bologna, ha avuto un colloquio con la società a caldo, nel quale è stato deciso di proseguire assieme. I vertici nerazzurri hanno parlato anche con alcuni calciatori chiave per ...

Inter - vertice Spalletti-dirigenza : ribadita la fiducia al tecnico : Confronto tra l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti e la dirigenza nerazzurra negli spogliatoi di San Siro, dopo la sconfitta nella gara con il Bologna. Come dopo il k.o. con la Lazio, i dirigenti,...

SOS ulivi italiani : vertice Internazionale a Roma per salvare l’extravergine Made in Italy : Con la produzione di extravergine Made in Italy che ha raggiunto quest’anno i minimi storici è SOS per gli ulivi italiani colpiti dai cambiamenti climatici, del propagarsi inarrestabile della Xylella e della concorrenza sleale provocata dalle importazioni low cost spacciate per italiane. Per affrontare la storica emergenza e salvare l’olio extravergine Made in Italy è stato convocato il primo Summit internazionale con la presenza degli ...

Vertice a Palazzo Chigi Interlocutorio. Ira M5s su cambio posizione Salvini : ... quello, più in chiave europea, della Sea Watch è quello, di politica strettamente interna, del voto in Giunta delle Immunità al Senato sul ministro dell'Interno per il caso Diciotti. La situazione, ...

Inter - vertice con Wanda Nara : il rinnovo di Icardi è più vicino : Un incontro per conoscersi, intanto. Poi si parlerà di cifre e clausole, quando la trattativa entrerà nel vivo. Il tanto chiacchierato vertice tra Wanda Nara e l'Inter per il rinnovo del Mauro Icardi ...

Inter - vertice in Prefettura : si va verso la riapertura totale di San Siro : Dalla riunione sarebbe emersa la volontà di riaprire completamente lo stadio di San Siro per le partite dei nerazzurri, senza ulteriore stop per la Curva Nord. L'articolo Inter, vertice in Prefettura: si va verso la riapertura totale di San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Icardi-Inter - il vertice si allontana. Passo avanti per Skriniar : Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio

Icardi - Wanda e l'Inter : martedì il vertice verità dopo qualche segnale di pace : C'è un tempo per tutto, dentro una trattativa. Ora è quello dell'attesa, della freddezza, dello studio di una strategia e dell'eventuale piano B, non sia mai venga buono. È soprattutto il tempo del ...

Inter - vertice in sede con tutta la dirigenza : in definizione un piano per il 'caso Icardi' : Secondo quanto riportato da Sky Sport in questo momento presso la sede dell'Inter è in corso un vertice con presenti il ds Piero Ausilio, il presidente Steven Zhang, l'ad Beppe Marotta e il dg Giovanni Gardini per definire i piani ...

Inter - in partenza Miranda e Gabigol : la data del vertice con Marotta - chi li vuole a tutti i costi : Il mercato dell'Inter a gennaio non si scalderà, non essendoci particolari urgenze, ma di certo non mancheranno contatti utili in vista della prossima estate, considerando che tra le uscite quasi certe ci sono sempre Miranda e Gabigol. Leggi anche: Serie A, copiare la Juve è l'unica soluzione: Marot

Il prefetto : a gennaio vertice con Inter e Milan. Salvini : «Chiudere gli stadi è un errore» : Saccone: «Nuovi provvedimenti secondo quanto emergerà dalle indagini sull’agguato agli ultrà del Napoli». Il ministro: «Sbagliato chiudere gli stadi»

Scontri Inter-Napoli - il 7 gennaio vertice con tifosi "selezionati" : Ansa Dopo gli Scontri di Milano del 26 dicembre il tema sicurezza degli stadi lascia i confini dello sport e entra in quelli dell'ordine pubblico e quindi anche della politica. Secondo le ultime ...

Calcio : prefetto - a gennaio vertice sicurezza con Inter e Milan (2) : (AdnKronos) - L'incontro di gennaio con Inter e Milan vedrà anche il coinvolgimento del sindaco. L'obiettivo, ribadisce il prefetto Saccone, "è isolare gli ultras violenti. Non si può fare pagare a tutti comportamenti criminali come quelli che sono accaduti nei giorni scorsi. Non nego poi che attual