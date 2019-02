Domenica In | Mara Venier intervista Patrizia la moglie di Mino Reitano Finisce in lacrime

Enrico Montesano a Domenica In con Mara Venier - l'aneddoto hot : «Ricordi quando ti toccavo...?» : Dal teatro al cinema, passando per la televisione: Enrico Montesano può vantare una lunga e ricchissima carriera. L'attore romano, ospite di Mara Venier a Domenica In , ha esordito ringraziando la ...

Domenica In/ Anticipazioni e Sanremo 2019 - news : Mara Venier - "Io rassicurante? Qualcuno mi ha criticata' : Mara Venier incontra Enrico Montesano a Domenica In e ne approfitta per togliersi un sassolino dalla scarpa. Eccole sue parole...

Domenica In - Enrico Montesano scherza sul Movimento 5 Stelle. Mara Venier : "Non mettermi nei guai!" : A quanto pare nei programmi del daytime di Rai1 è proibito parlare di politica. Non si spiega altrimenti la reazione a Domenica In di Mara Venier, che nel corso di un'intervista ad Enrico Montesano, ha fatto delle battute - per la verità piuttosto innocue - sul Movimento 5 Stelle, azionista di maggioranza del governo gialloverde.Il comico romano, dapprima ha rispolverato solo con la voce la romantica donna inglese: "Il reddito di ...

Domenica In - Mara Venier messaggia in diretta con Claudia Mori (che scioglie un dubbio di Marino Bartoletti) : Mara Venier sa sempre come stupire: nella puntata di oggi di Domenica In che anticipa il Festival di Sanremo, l'espertone Marino Bartoletti, di solito sempre deciso nelle sue affermazioni, ha avuto un dubbio.In studio si stava parlando delle partecipazioni in Riviera di Adriano Celentano. Bartoletti a tal proposito, ha mostrato un'incertezza sul titolo di un brano del Molleggiato: "Non ricordo se Celentano nel '73 non ha presentato la ...

Domenica In : Rosita Celentano imbarazza Mara Venier - poi si scusa : Mara Venier e Rosita Celentano chiedono scusa a Domenica In: cosa è successo Una battuta infelice fatta da Rosita Celentano a Domenica In in diretta ha messo in difficoltà Mara Venier, che ha cercato di ricorrere ai ripari. Si stava parlando del Festival di Sanremo con i momenti più epici, tra cui appunto quello della Celentano. La presentatrice, commentando l’edizione condotta da lei ed insieme a Danny Quinn, Gianmarco Tognazzi e Paola ...

Domenica In - Mara Venier inciampa sulla corista : 'Ammazza che campana' - un disastro in diretta su Raiuno : Qualcuno parlerebbe di gaffe a Domenica In . Nella puntata pre- Festival di Sanremo tutta dedicata alla storia della kermesse, Mara Venier inciampa sulla... corista . Molti telespettatori che stanno ...

Domenica In - il sospetto su Mara Venier : 'Ammettilo - l'ha detto anche la Vanoni ieri sera'. Ombre sulla Rai : La polemica su Domenica In , in diretta o registrata, non è nuova ed ha riguardato anche la prima puntata del salotto di Raiuno dopo Capodanno. Questa volta i telespettatori di Mara Venier consigliano ...

Mara Venier fa una gaffe a Domenica In e si scusa : “Prendo farmaci” : Domenica In, Mara Venier commette una piccola gaffe: “Ah, oggi è Domenica!” E’ iniziata con una gaffe di Mara Venier la puntata di Domenica In di oggi, 3 febbraio 2019. Nel talk dedicato, ovviamente, al Festival di Sanremo, la padrona di casa ha ospitato vari personaggi della tv, tra cui Pino Strabioli. E al momento della presentazione di Strabioli, Mara ha ricordato al pubblico il programma che lui conduce, ossia ‘Grazie ...

Domenica In formato Sanremo - da Mara Venier i "figli di". Rosita Celentano in studio - ancora massacrata : Scalda i motori Domenica In, e Mara Venier prepara il terreno al Festival di Sanremo che inizierà martedì prossimo. In studio nel salotto di Raiuno il 3 febbraio ci sono i 4 famosi "figli di", i conduttori vip dell'edizione del 1989 (vita dalla coppia Anna Oxa-Fausto Leali). Leggi anche: "Cos'è dive

Domenica Live non va in onda! Barbara D’Urso teme Mara Venier? : Barbara D’Urso teme la sconfitta di Mara Venier? Domenica Live non va in onda Torna il duello tra Mara Venier e Barbara D’Urso. La sfida dell’auditel dell’anno è stata certamente quella tra le due signore della Domenica che da settembre a dicembre si sono sfidate a distanza nella stessa fascia oraria. Dopo la ricollocazione di Domenica Live in corrispondenza della fine della puntata di Domenica In, Barbara D’Urso e ...

Domenica In - Mara Venier mai vista così : senza un filo di trucco lontano dalle telecamere. Pazzesca : Anche lontano da Domenica In, è sempre bellissima. Mara Venier ha postato su Instagram una foto che la ritrae completamente senza trucco, in barba a filtri e ritocchini estetici. La foto è stata pubblicata in occasione del compleanno del marito Nicola, infatti la Venier l'ha accompagnata ad una roma