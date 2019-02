Bergamo | donna uccisa a coltellate nel garage dall' ex compagno

Blastingnews

(Di domenica 3 febbraio 2019) A Curno, in provincia di, si è consumata l'ennesima tragedia femminicida. Una giovanedi 25 anni è stata aggredita dal suo exmentre rientrava a casa. Con lei era presente anche la sorella, che è rimasta gravemente ferita nel tentativo di difenderlaa violenta furia dell'uomo ed è stata subito trasportata in ospedale.La ricostruzione dell'omicidio In base a una prima ricostruzione dei fatti prende quota l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale. Difatti l'uomo, un ragazzo tunisino, avrebbe aspettato la sua ex sotto casa e l'avrebbe aggredita con una coltellata al cuore. Un'unica coltellata che ha prodotto l'ennesima vittima della furia di un uomo geloso che non accetta la fine della sua relazione. L'aggressore, fortunatamente, è stato riconosciuto e subito rintracciatoe forze dell'ordine che lo hanno arrestato.Nel tentativo di difendere la giovane ...