Astronomia | Scienze Planetarie | da domani a Firenze il Congresso Nazionale

Cultura - dalla fisica all’Astronomia passando per la matematica : a Reggio Calabria progetto per valorizzare le scienze tra i giovani : La Città Metropolitana di Reggio Calabria in prima linea con un progetto dal grande valore Culturale, dedicato agli studenti delle scuole superiori. Si tratta del premio Cosmos, ideato dal fisico Gianfranco Bertone e promosso dal Miur e dalla Società Astronomica Italiana, che quest’anno in via sperimentale vedrà protagonisti gli studenti come membri di giuria di opere scientifiche. Il progetto è stato presentato proprio a Reggio lo scorso mese ...