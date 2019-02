TAV | Salvini accelera | M5S frena Si tratta con Francia e Ue per dare via a gare

"Riduce traffico e inquinamento". Sulla TAV Matteo Salvini usa argomenti Cinquestelle : Matteo Salvini va a Chiomonte in visita al cantiere dell'Alta velocità Torino-Lione e agita le acque, già mosse, della maggioranza M5s-Lega. Gilet arancione, stivali e caschetto di protezione, indossati per motivi di sicurezza, il vice premier leghista ribadisce che la linea della Lega è da sempre a favore della realizzazione della "incredibile ed eccezionale opera pubblica di cui l'Italia dovrebbe avere vanto in giro per il ...

TAV - il governo si spacca - Salvini : "Andiamo avanti". Di Maio : "No - non serve" : Matteo Salvini si è presentato stamane in vista al cantiere della TAV Torino-Lione a Chiomonte, in provincia di Torino. Ad accogliere il ministro dell’Interno c’erano in tutto una trentina di manifestanti, tenuti a bada dalla polizia con qualche manganellata. Dopo essersi intrattenuto con i responsabili del cantiere e le forze dell’ordine presenti, il vicepremier ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: "Se tornare indietro costa ...

TAV - il leader-operaio Salvini con i «nemici» del Movimento. E Parigi fa i bandi : Gli incontri col presidente di Telt. Il vicepremier: «L'unica cosa non immaginabile è che vengano spesi i soldi degli italiani per tornare indietro e chiudere 25 chilometri di gallerie già scavate»

Salvini a Chiomonte : «TAV va finita - toglie 1 milione di tir da strade». Di Maio : quei soldi per la metro a Torino : Il ministro in Val di Susa: «L’Italia non si può permettere incertezze. Se va bene tornare indietro costa quanto andare avanti, finiremo l’opera». Di Maio ribatte: «La Tav è una spesa dirottabile per la metropolitana di Torino». Tensioni tra No Tav e polizia

Salvini sfida M5s e propone una TAV "light". I pentastellati non ci stanno e rilanciano col potenziamento del Frejus : La sfida che Matteo Salvini lancia a Luigi Di Maio da dentro la galleria Tav di Chiomonte, nel giorno della grande nevicata, è dirompente. Va a colpire due temi che stanno a cuore ai 5Stelle e che rappresentano il nocciolo della loro propaganda: l'ambiente e il lavoro. Poi mette sul tavolo un miliardo di risparmi che comunque per gli M5s sono insufficienti. E così la storia non si sblocca. L'unico punto fermo per i grillini ...

Salvini in val Susa tra le proteste : «Avanti con la TAV». La Francia : «L’Italia chiarisca» : Di Maio: «Non vado in Val di Susa, non è stato scavato un centimetro». Un manifestante identificato per aver lanciato palle di neve agli agenti

Salvini : la TAV è utile - sono per andare avanti | Di Stefano (M5s) : basta chiacchiere - non si fa | La Francia : "Decidetevi in fretta - per noi è sì" : Il leader del Carroccio ribadisce la linea del Carroccio ma il sottosegretario agl Esteri prima dice che Salvini mente e poi, con un tweet, taglia corto: "basta chiacchiere inutili su un'operainutile, che non si farà. Punto. Pensiamo ai ponti, alle strade"

«Se tornare indietro costa come andare avanti, io sono per andare avanti». Lo ha detto chiaro e tondo il ministro Matteo Salvini al suo arrivo nel cantiere Tav di Chiomonte

"Se tornare indietro costa come andare avanti, io sono per andare avanti" , ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che oggi ha visitato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte.

La TAV secondo Salvini e il governo pro Maduro. Di cosa parlare stasera a cena : Il sì ci piace e ci piace parlarne a cena. Quindi si cominci da qui. Perché oggi Matteo Salvini è andato a verificare di persona che la Torino Lione è effettivamente una tratta merci e passeggeri che dovrebbe collegare l'italia ai grandi corridoi di trasporto europei. E ne ha difeso il progetto,

Grillini smentiscono Salvini : Basta chiacchiere la TAV non si farà : Il Governo delle contraddizioni. Stamattina il leader della Lega ha garantito che la Tav si farà. A Matteo Salvini replicano

TAV - Salvini a Chiomonte : "La linea va finita". Ma il M5S : "Provoca - non si fa" : Matteo Salvini va a Chiomonte per visitare il cantiere della Tav, Luigi Di Maio nega addirittura che i lavori siano in corso. La frattura interna alla maggioranza sulla linea Torino-Lione è tutta qui, nelle scelte e nelle parole dei due vicepremier.Il leader della Lega arriva in Val di Susa intorno alle 11 del mattino e osserva lo stato dei lavori della Tav. "Prima si fa, meglio è", il commento che ribadisce la volontà della Lega di portare a ...

