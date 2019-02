Maltempo | ondata di piena travolge gruppo di carabinieri | 4 feriti trasportati in ospedale

Maltempo : ondata di piena del Reno sui carabinieri : 6 feriti : Emilia Romagna all’insegna del Maltempo , con il Reno che ha rotto gli argini causando evacuazioni e disagi. Sei carabinieri sono rimasti feriti , mentre stavano soccorrendo alcune persone nella Bassa bolognese, dove il fiume Reno è esondato. Durante l’operazione di salvataggio, il livello dell’acqua si è improvvisamente alzato e il gruppo è stato colpito da un’onda di piena . Per portarli in salvo è stato usato un trattore, ...

Previsioni Meteo : forte ondata di Maltempo in arrivo - venti forti - neve e rischio gelicidio - FOCUS : Una nuova ondata di maltempo è ormai in entrata nel Mediterraneo e scatenerà un deciso peggioramento del tempo nel corso delle prossime 48 ore su buona parte della nostra penisola. Si tratta di una...

Maltempo Usa - ondata di gelo eccezionale : 2 morti e 3500 voli cancellati : Circa tre quarti degli Stati Uniti saranno nella morsa di un gelo eccezionale questa settimana. A cause di un vortice polare, oltre 250 milioni di americani saranno alle prese con le temperature piu’ fredde degli ultimi 25 anni, che scenderanno sino a -40 nell’upper Midwest e nell’area dei Grandi Laghi. “Se avete 25 anni o meno – ha commentato il meteorologo della Cnn Tom Sater – non avete mai sentito ...

Vortice polare sulla Penisola - ondata di Maltempo in settimana : Roma - Un intenso impulso polare si metterà in moto direttamente dalla Groenlandia verso Isole Britanniche, Francia, parte della Spagna, tuffandosi poi anche su Italia e Mediterraneo centrale. Un simile affondo darà vita ad un vero e proprio ciclone mediterraneo responsabile di ondate di maltempo sull'Italia, specie centro-meridionale, con pioggia, venti di tempesta e neve a quote basse. Ad oggi il Vortice dovrebbe prendere vita e ...

Maltempo : ondata di freddo nelle Marche - neve in collina : ondata di freddo nelle Marche con nevicate nella zona collina re e nevischio lungo la costa, accompagnati da forti raffiche di vento e mare mosso. Nella parte meridionale della regione si e’ scatenata una tempesta di neve , pioggia e fulmini: uno e’ caduto nel centro storico di Fermo, sul parafulmine del campanile del Duomo. Non ci sono stati danni, ma l’erogazione della corrente elettrica e’ stata interrotta a causa del ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per la nuova ondata di Maltempo in arrivo sull’Italia : forti venti di burrasca - foehn alpino e Maltempo al Sud : Allerta Meteo – Il nostro Paese continua ad essere interessato da un flusso di correnti fredde in quota settentrionale che determinerà, dal pomeriggio di oggi, un moderato peggioramento al centro-sud ed un rinforzo di venti di favonio sull’area alpina ed occidentali sul Tirreno. Nella giornata di domani l’instabilità interesserà in particolare le regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...