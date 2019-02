Higuain-Hazard stendono l' Huddersfield

Doppiette di Higuain e Hazard : il Chelsea di Sarri batte 5-0 l’Huddersfield : Di nuovo quarti Il Chelsea batte l’Huddersfield 5-0 e si riprende dopo la scoppola (4-0) subita in settimana dal Bournemouth. L’avversario era quello che era – ultimo in classifica con 11 punti – ma le vittorie sono sempre importanti soprattutto in un periodo turbolento. E poi Maurizio Sarri può festeggiare la prima doppietta in Premier di Gonzalo Higuain che ne ha segnati due come Eden Hazard il fuoriclasse dei Blues con ...

Sarri : «Higuain non è fragile mentalmente. Hazard grande giocatore - non un leader» : «Non temo l’ammutinamento» La conferenza stampa di Sarri alla vigilia di Chelsea-Tottenham di Coppa di Lega e dopo la sfuriata successiva alla sconfitta nel derby con l’Arsenal. Sfuriata che, come prevedibile, ha avuto ampia risonanza sui media inglesi. All’andata finì 1-0 per gli Spurs che domani – a Stamford Bridge – non avranno per infortunio né Harry Kane né Dele Alli infortunati. Mancherà anche Son impegnato in ...

Chelsea - per un Higuain che arriva c’è un Hazard che parte… in estate : il talento belga avrebbe rifiutato il rinnovo : Il Chelsea deve fare i conti con una nuova grana di mercato: Eden Hazard avrebbe rifiutato il rinnovo, cessione in vista nel prossimo mercato estivo con il Real Madrid alla finestra Nonostante l’imminente arrivo di Gonzalo Higuain, i tifosi del Chelsea non riescono pienamente a sorridere. Il mercato infatti riserva una notizia negativa ai supporter dei Blues. Secondo Marca, Eden Hazard avrebbe rifiutato il rinnovo proposto dal club ...