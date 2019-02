Cancellata la discesa maschile di Garmisch

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2019 in DIRETTA : gara Cancellata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Sulla mitica Kandahar, una delle piste simbolo dell’intero Circo Bianco, andrà in scena l’ultima gara veloce prima dei Mondiali di Are: si preannuncia grande spettacolo in Germania con i migliori atleti pronti a darsi battaglia per la conquista dell’ambita vittoria e per salire sul podio. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 : Cancellata la discesa maschile in programma in Germania. In dubbio anche il gigante di domani : La fitta nevicata che si è abbattuta su Garmisch ha costretto gli organizzatori a cancellare la discesa libera maschile in programma questa mattina alle ore 11.30. La tappa di Coppa del Mondo di sci alpino rischia di essere completamente danneggiata dal maltempo: secondo quanto scritto dagli organizzatori sul profilo Facebook ufficiale FIS anche il gigante di domani è in ...

Sci alpino maschile - discesa libera Garmisch-Partenkirchen 2019 : gara Cancellata a causa delle avverse condizioni meteo : DIRETTA discesa libera Garmisch-Partenkirchen, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE discesa libera Garmisch-Partenkirchen 2019 Kandahar 2, ventottesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 10.42 A causa del meteo è stata decisa la cancellazione della discesa libera Garmisch-Partenkirchen 09.58 Bentornati per un'altra diretta scritta. A causa delle ...

Sci alpino - la discesa Cancellata a St. Anton si recupera a Cortina : in gara anche la rientrante Vonn : Cortina recupera la discesa cancellata a St. Anton. L’Olympia battezzerà il rientro alle gare di Lindsey Vonn La ventisettesima edizione della Coppa del mondo femminile di Cortina d’Ampezzo comincia con una promozione sul campo per la località ampezzana, come già era successo lo scorso anno. Dopo la cancellazione per troppa neve delle gare femminili di St. Anton (Austria), previste per questo week-end, la Federazione ...

Sci alpino – Cancellata la seconda prova della discesa maschile di Beaver Creek : Cancellata la seconda prova della discesa di Beaver Creek. In serata la decisione sul nuovo programma di gare E’ stata Cancellata a causa della neve caduta nella notte e delle instabili condizioni del tempo la seconda e ultima prova della discesa maschile di Beaver Creek. L’allenamento vedeva al via, fra gli altri, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Peter Fill, Emanuele Buzzi, Werner Heel, Mattia Casse, Matteo Marsaglia, ...

Coppa del Mondo di sci : Cancellata seconda prova discesa a Beaver Creek : , In collaborazione con Italpress, Sci Coppa del Mondo Beaver Creek Tutte le notizie di Sci Per approfondire

Coppa del Mondo di sci : Cancellata seconda prova discesa a Beaver Creek : ROMA - cancellata la seconda e ultima prova della discesa maschile di Beaver Creek . La decisione è stata presa a causa della neve caduta nella notte e delle instabili condizioni meteo odierne. L'...