The CW tra i rinnovi di Arrow | The Flash | lo spinoff di Riverdale e il futuro di

Eddie The Eagle - trama - curiosità e cast di un film su Eddie Edwards : Eddie the Eagle è un film sportivo, tratto da una storia vera, che parla di sci, ma non solo: la pellicola in onda sabato 2 febbraio alle 21,40 su Rai3 racconta la storia di Eddie Edwards soprannominato The Eagle che riuscì con grandissimi sforzi e sacrifici a diventare nel 1988 il primo atleta a rappresentare il Regno Unito alle olimpiadi invernali nella difficile disciplina del salto con gli sci. Eddie the Eagle, trama e cat Il film è una ...

Alle 18 una nuova diretta ci trasporta nell'universo di AnThem : Anthem è senza dubbio uno dei titoli più chiacchierati di questi mesi, inoltre per certi versi questo action\RPG rappresenta una possibilità di riscatto da parte di Bioware, dopo la pubblicazione del controverso Mass Effect: Andromeda.Il titolo è atteso su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 22 febbraio e se siete curiosi di conoscere nuovi dettagli su quello che vi aspetta, vi invitiamo a seguirci durante la prova della Open Demo in compagnia del ...

Svolta per The Escapist 2 su Android : tra download in italiano e chiarimenti sull’APK aggiornata oggi 1 febbraio : Non dovremo attendere oltre prima di mettere le mani su The Escapist 2 almeno per quanto riguarda la sua versione ottimizzata per Android, considerando il fatto che l'uscita è stata ufficialmente annunciata oggi all'interno del Play Store. Si tratta di una Svolta invocata a furor di popolo negli ultimi tempi per tutti gli appassionati del genere, ansiosi di mettere le mani sul download in italiano di un gioco destinato a fare la differenza. ...

“Pooh : The Derrick Rose Story” – Presto fuori il documentario sulla vita del più giovane MVP della storia NBA [TRAILER] : Annunciata la data di uscita di “Pooh: The Derrick Rose Story”, il documentario sulla vita del più giovane MVP della storia del basket NBA: dalla fama agli infortuni, dalla polvere al ritorno Il prossimo 11 aprile è la data che tutti i fan di Derrick Rose, ma siamo sicuri anche gli appassionati di basket NBA in generale, cerchieranno sul proprio calendario. In tale giorno andrà in onda “Pooh: The Derrick Rose Story”, il ...

Asia Argento : "Lavorare con Morgan a The Voice mi piacerebbe. I discorsi dei politici? A volte mi vergogno - ma non voglio entrarci" : Asia Argento si rilancia con la musica. La cantante ha appena fatto uscire Gloria, il suo nuovo singolo rock con gli Indochine, famosa band pop-rock francese. In realtà, non è un'inedito: la versione in francese era uscita nel 2017, adesso è la volta di quella Italiana. La Argento ha presentato il lavoro e la band francese a La Stampa. Ha parlato anche di un ritorno in Rai, dopo le ultime parole del direttore di Rai 2 Carlo ...

Alpha si presenta nel nuovo trailer di The Walking Dead 9 : “La tua gente ha ucciso la mia - ci saranno degli scontri” : A dieci giorni dal ritorno di The Walking Dead 9 i trailer e le nuovo foto della seconda parte di stagione non fanno altro che incuriosire i fan. Il pubblico rimasto fedele alla serie nonostante gli ultimi scivoloni e la noia a cui ci ha costretto negli ultimi due anni (tranne qualche colpo di scena), dovrà fare i conti con i nuovi arrivati, i Sussurratori, un altro gruppo di superstiti che ha messo da parte le emozioni, i nomi e i legami ...

The Good Doctor 2 : cast - trama e anticipazioni. Quando inizia in Italia : The Good Doctor 2: cast, trama e anticipazioni. Quando inizia in Italia Anticipazioni The Good Doctor 2 e Quando inizia Tra le tante novità Rai previste per il 2019 non poteva certo mancare The Good Doctor 2. La serie televisiva ideata da David Shore approda finalmente su Rai 2 dopo essere stata trasmessa nel settembre 2018 negli Stati Uniti. Presto torneranno le avventure di Shaun Murphy, giovane e brillante medico affetto da autismo che ...

Tra tutti i giochi Ubisoft a base narrativa - la campagna di The Division è stata la più completata : Durante un recente evento il creative director di The Division 2 Julian Gerighty ha svelato un interessante retroscena riguardo il primo The Division, sembra infatti che la campagna del gioco sia stata la più completata rispetto agli altri titoli Ubisoft con base narrativa.Come riporta Videogamer, Gerighty ha aperto il discorso affermando che The Division ha una campagna della considerevole durata di 40 ore e che è stata completata più volte ...

Christina Aguilera si trasferisce a Las Vegas per The X Esperience : Aguilera ha annunciato 16 spettacoli. I biglietti saranno in vendita sabato 2 febbraio. Uno show imperdibile e tutto nuovo, a detta della stessa artista. Ariana Grande: la reginetta del pop dal ...

Skin Armature da $20 ed emote da $12 : le microtransazioni di AnThem fanno discutere ma ogni oggetto può essere ottenuto giocando : Con il lancio della VIP demo e l'imminente open beta prevista per l'1 febbraio, Anthem sta facendo parlare di sé e mentre BioWare sta lavorando per risolvere ogni problema delle prime fasi di test si solleva una potenziale critica riguardante le microtransazioni del titolo.Anthem non propone loot box di alcun tipo e presenta microtransazioni legate solo a oggetti cosmetici come Skin per le Armature, texture rare ed emote. I prezzi attualmente ...

Biathlon - Ole Einar Bjoerndalen : “L’inverno giusto per DoroThea Wierer e Lisa Vittozzi - sempre tra le migliori” : Ole Einar Bjoerndalen, leggenda vivente del Biathlon, ha parlato al “Corriere dello Sport” della stagione delle azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, in lizza per la vittoria della Coppa del Mondo generale, e del connazionale Johannes Boe, che sta dominando in lungo ed in largo la graduatoria maschile. Al quotidiano romano il norvegese ha dichiarato: “Dorothea Wierer ha un talento cristallino, difficile da trovare nel ...

Il picchiaduro cross-platform Power Rangers : Battle for The Grid torna a mostrarsi in due trailer : Power Rangers: Battle for the Grid è un nuovo picchiaduro cross-platform annunciato poco tempo fa per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. In questo titolo, sarete in grado di fronteggiarvi vestendo i panni dei famosi personaggi Power Rangers, anche se i vostri amici sono in possesso di piattaforme diverse.Oggi, grazie alla segnalazione di Gematsu, possiamo vedere Power Rangers: Battle for the Grid in azione nella versione estesa del ...

Basket - Champions League 2019 : la Virtus Bologna perde a Strasburgo e si giocherà il primo posto contro il PromiTheas : La Segafredo Virtus Bologna esce sconfitta dal Rhénus Sport di Strasburgo, dove la formazione di casa riesce a prevalere per 83-80 nel tredicesimo e penultimo turno della regular season di Champions League. Il discorso primo posto nel girone, per gli uomini di Sacripanti, è dunque rinviato all’incontro del prossimo 6 febbraio contro il Promitheas al PalaDozza. La squadra di casa, invece, potrà affrontare la trasferta di Ostenda ...

La preda perfetta – A Walk Among The Tombstones : trama - cast e curiosità : Su ReteQuattro, martedì 29 gennaio, va in onda in prima serata La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones, un action-movie del 2014 scritto e diretto da Scott Frank. La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones: trailer La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones: trama Matt Scudder è un ex poliziotto del Dipartimento di Polizia di New York che ora lavora come investigatore privato senza licenza, operando al di ...