MotoGP | Giacomo Agostini | “Mi aspetto scintille tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo”

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Siamo ormai all’avvio della nuova stagione della, tra presentazioni delle moto e primi test all’orizzonte, ma a tenere banco è solamente un argomento: il rapporto interno in casa Repsol Honda traLorenzo. Come ha riportato l’edizione online dia, ha detto la sua anche, leggenda del Motomondiale con i suoi 15 titoli iridati.Il pilota bergamasco ha analizzato questo “Dream Team” che sta monopolizzando l’attenzione degli addetti ai lavori della. “Iniziamo con il dire che ogni pilota quando scende in pista e si mette il casco vuole vincere, figuriamoci se non vuole primeggiare nei confronti del suo compagno di squadra. Quando poi il vicino di box è un più volte campione del mondo la situazione si fa ancor più interessante. Penso chee Lorenzo faranno di tutto per essere il numero e ...