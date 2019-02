: Medici, in 10 anni emigrati in 10 mila - NotizieIN : Medici, in 10 anni emigrati in 10 mila - Cyber_Feed : Ultim'ora #Medici, in 10 anni emigrati in 10 mila - TelevideoRai101 : Medici, in 10 anni emigrati in 10 mila -

Sono oltre 10e 8gli infermieri che tra il 2005 e il 2015 hanno lasciato l'Italia per lavorare all'estero. Si tratta di dati della Commissione Europea e del rapporto Eurispes-Enpam. A questi si aggiungono i dati di Consulcesi Group secondo cui ogni anno sono 1500 i laureati inna che seguono scuole di specializzazione all'estero. Per i sindacati di categoria, è un danno anche economico perché la formazione costa allo Stato 150euro per ogni singolo medico.(Di venerdì 1 febbraio 2019)