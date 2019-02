Kano confermato tra i lottatori di Mortal Kombat 11

eurogamer

: Mortal Kombat 11, Kano confermato: sarà presente nel roster - Multiplayerit : Mortal Kombat 11, Kano confermato: sarà presente nel roster - Eurogamer_it : Kano torna a combattere in #MortalKombat11. - spaziogames : Ci piace il ritorno di Kano? -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Come riporta Dualshockers,tornerà a combattere in11 quando verrà lanciato il 23 aprile 2019 per PlayStation 4, Xbox One, PC e, a maggio, su Switch.Originariamente annunciato durante un livestream in Brasile, e successivamentesu Twitter,avrà una skin esclusiva a tema "brasiliano" che si basa sui cangaçeiros, banditi che vivevano nelle parti nordorientali del Brasile. Oltre a questa skin, il combattente arriverà anche con il costume di default.è apparso per la prima volta nell'originaleed è stato visto per l'ultima volta inX. Alleato con Shao Kahn e caratterizzato dalla sua brutalità e dal suo contorto senso dell'umorismo,è diventato un opposto perfetto per Sonya Blade, che probabilmente avrà un ruolo di spicco in11 dato che Ronda Rousey le presterà la voce.Read more…