Influenza verso il picco in Veneto | 191mila malati | 5 decessi

meteoweb.eu

: Influenza verso il picco,191 mila malati - Veneto - AnsaVeneto : Influenza verso il picco,191 mila malati - Veneto - VenetoBT : Ansa #news #Veneto: Influenza verso il picco,191 mila malati -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) La Direzione Prevenzione della Regione delha pubblicato l’ultimo aggiornamento sull’andamento dell’. Nell’ultima settimana monitorata ed elaborata (21-27 gennaio) si è registrato un altro forte incremento dell’incidenza raggiungendo un tasso di 11,01 casi per 1.000 residenti. Si può stimare in 54.000, per questa settimana, i soggetti colpiti dae complessivamente 191.250 i veneti amda inizio stagione. “Nelle prossime settimane – dicono gli esperti della Regione – sarà possibile capire l’intensità complessiva di questa stagionele: dalle informazioni attualmente disponibili e sulla base delle stagioni passate, si può ipotizzare che il massimo stagionale lo si registreràl’inizio di febbraio, in ogni caso si può prevedere che ilsarà tra i più alti degli ultimi anni”. “Si tratta di una situazione che il sistema sanitario...