Facebook | Mark Zuckerberg è la quinta persona più ricca del mondo

Mark Zuckerberg ha risposto a sei accuse contro Facebook : Mark Zuckerberg difende Facebook, punto per punto. E lo fa da un pulpito inedito: non in un post o un'intervista ma con un commento firmato sul Wall Street Journal. “Di recente ho sentito molte domande sul nostro modello di business, quindi voglio spiegare i principi in base ai quali operiamo”. L'articolo è una replica ad alcuni nodi sulla gestione dei dati e delle inserzioni pubblicitarie. Non a caso si intitola “The Facts About Facebook” ...