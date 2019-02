Astori | la Fiorentina torna a Udine | il ricordo commosso di Pioli

Fiorentina - Pioli ed il ricordo di Astori : “domenica giochiamo ad Udine - dove il capitano ci ha lasciati” : Davide Astori è sempre nelle menti dei tifosi della Fiorentina e di mister Pioli che lo ha voluto ricordare alla vigilia della trasferta di Udine “Purtroppo certe coincidenze esistono: abbiamo chiaro in mente che Davide aveva giocato l’ultima partita proprio contro il Chievo, aveva anche servito l’assist per il gol di Biraghi, e poi dopo siamo partiti per Udine, lo stesso calendario di quest’anno. Sono situazioni ...

Fiorentina - il ricordo di Astori è sempre vivo : omaggio da brividi sotto la curva dopo la vittoria sulla Roma [VIDEO] : Davide Astori è sempre nelle menti dei tifosi della Fiorentina, sopratutto in una serata fantastica come quella di ieri contro la Roma La Fiorentina è approdata alle semifinali di Coppa Italia distruggendo al Franchi la Roma con un netto 7-1, un risultato roboante a dir poco. Il successo ha mandato in visibilio tifosi e calciatori che al termine della gara si sono riuniti sotto la curva per festeggiare l’evento e non è mancato anche ...

Pezzella - gol del pari in Fiorentina Sampdoria e dedica ad Astori : VIDEO : Sembrava tutto finito, con i tifosi viola destinati a tornare a casa con zero punti in tasca e una giornata piena di rimpianti. Il Luis Muriel show rovinato dal rosso prematuro all'indirizzo di ...

Compleanno Astori - il ricordo dei tifosi della Fiorentina : “Sempre con noi, auguri Capitano”. E’ questo lo striscione esposto dai tifosi della Fiorentina in ricordo di Davide Astori davanti i cancelli dello stadio ‘Artemio Franchi’. Oggi l’ex capitano della Fiorentina, deceduto per un attacco cardiaco lo scorso 4 marzo alla vigilia del match con l’Udinese, avrebbe compiuto 32 anni. In mattinata anche un commovente messaggio da parte del sindaco ...

Fiorentina - i tifosi ricordano Davide Astori nel giorno del compleanno : “sempre con noi” : Davide Astori, indimenticato capitano della Fiorentina, avrebbe compiuto oggi 32 anni: i tifosi lo hanno omaggiato con uno striscione “Sempre con noi, auguri Capitano“. I tifosi della Fiorentina ricordano Davide Astori con un grande striscione posto ai cancelli dello stadio ‘Artemio Franchi’. Oggi l’ex capitano della Fiorentina, deceduto per un attacco cardiaco lo scorso 4 marzo alla vigilia del match con ...

Fiorentina - Pioli : "Astori - l'indagine sulla morte un'ulteriore sofferenza per tutti" : Una ferita ancora aperta e sanguinante quella della morte di Davide Astori, per la quale si parla ora di omicidio colposo: la Procura di Firenze sta indagando sul professor Giorgio Galanti e su ...

Fiorentina - morte Astori : due medici indagati per omicidio colposo : Svolta nelle indagini sulla morte di Davide Astori. La procura di Firenze ha emesso due avvisi di garanzia nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del capitano della Fiorentina nei riguardi di...

Fiorentina-Juve nel ricordo di Astori : Chiellini lascia un mazzo di fiori sotto la Fiesole. VIDEO : Fiorentina-Juventus nel ricordo di Davide Astori. Nel pre-partita del Franchi, il capitano bianconero Giorgio Chiellini ha lasciato sotto la Curva Fiesole un mazzo di fiori con la scritta #DA13, ...

Fiorentina-Juventus a due facce : da un lato gli insulti a Scirea - dall’altro i fiori per Astori [VIDEO] : La partita tra Fiorentina e Juventus è molto sentita da decenni. Gli sfottò tra le due tifoserie ci sono sempre stati, il problema è quando questi sfociano in gesti, episodi e parole che non dovrebbero far parte di quella che comunque, per chi osserva la partita dagli spalti, dovrebbe rappresentare una festa e poco più. I tifosi bianconeri sono stati accolti da delle scritte inneggianti all’Heysel, apposte su un muro della zona ...