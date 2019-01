Week end per golosi con Cioccolatiamo

Weekend a Londra (d’arte - black e pop) : Un giro a Brixton/blackUn giro a Brixton/foodie & reggaeUn giro a Brixton/popUn giro a Brixton/ArtA casa di ShakespeareA casa di ShakespeareUna sera a teatroUna sera a teatroMangiare alla Battersea Power StationIl tramonto dallo skygardenLa mia pronuncia inglese è certificatamente pessima. Rispondo alla prima domanda della receptionist del Blakes Hotel, Londra – e rispondo un semplice «no» (è già stata qui da noi?) – e la ragazza ...

Week end : il Cadore più minuto - dimenticando - per una volta - la star Cortina. : Il 9 ottobre del 1963 un’enorme frana si stacca dai fianchi del monte Toc e precipita nel lago artificiale creato dalla diga del Vajont, nel comune di Erto e Casso tra le province di Belluno e Udine, realizzata qualche anno prima per la produzione di energia elettrica. Sono 260 milioni di metri cubi di roccia, un volume quasi triplo rispetto all’acqua contenuta nel lago. La frana piomba nell’acqua in un colpo solo, ad altissima velocità. Provoca ...

Roma : mostre - eventi e appuntamenti per il Weekend. Tutti i dettagli : Tre appuntamenti domenica 3 febbraio: alle 10.30, Scienza in famiglia: "Pianeta Blu" , 3-4 anni con genitori, . Il colore blu rivelerà le storie del nostro pianeta; fra pozze d'acqua, profondità ...

NBA All-Star Weekend - i roster del Rising Stars : c'è Luka Doncic : Per il quinto anno consecutivo si affronteranno squadre di giocatori al primo o al secondo anno degli Stati Uniti contro quelli provenienti dal Resto del Mondo. Ecco i roster delle due squadre che si ...

Nuova fase di maltempo prevista per il Week end. Sulla Penisola venti forti - pioggia e neve : Roma - La fase estremamente dinamica del tempo che sta interessando Italia e Mediterraneo continuerà anche nel weekend, ad oggi con le ultime emissioni modellistiche prevediamo ancora clima fortemente instabile Sulla Penisola con venti forti, pioggia e neve. La causa una Nuova saccatura atlantica alimentata da correnti fredde provenienti dall'artico groenlandese che sprofonderà sul Mediterraneo centro occidentale formando una ...

Allerta Meteo - Febbraio inizia nel Weekend della Candelora una grande Sciroccata sull’Italia : tanta NEVE al Nord - piogge torrenziali al Centro - +20°C al Sud [MAPPE] : 1/23 ...

Negozi - si allenta la stretta : aperture domenicali almeno per 12 Weekend : di Emilio Pucci Siamo agli sgoccioli della partita, la convergenza c'è, dicono dal Movimento 5 stelle. 'Siamo vicinissimi ad un accordo', rilanciano dalla Lega. Tra stasera e giovedì mattina nella ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : ultimo Weekend prima dei Mondiali tra assenze e gare da non fallire : Siamo ormai alle porte dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, in Svezia, ma c’è ancora tempo per l’ultimo fine settimana di gare prima della kermesse iridata. Il Circo Bianco al femminile sarà di scena a Maribor, in Slovenia, per due prove tecniche: lo slalom gigante nella giornata di venerdì e lo slalom speciale per quanto riguarda il sabato. Dato che i Mondiali sono ormai al via, gioco forza, questo weekend di gare sarà ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : ultimo Weekend prima dei Mondiali tra assenze e gare da non fallire : Siamo ormai alle porte dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, in Svezia, ma c’è ancora tempo per l’ultimo fine settimana di gare prima della kermesse iridata. Il Circo Bianco al femminile sarà di scena a Maribor, in Slovenia, per due prove tecniche: lo slalom gigante nella giornata di venerdì e lo slalom per quanto riguarda il sabato. Dato che i Mondiali sono ormai al via, gioco forza, questo weekend di gare sarà particolare. Alcune ...

Oroscopo Weekend dall'1 al 3 febbraio : Cancro a riposo - Acquario positivo - Vergine tesa : Il primo weekend del mese sarà positivo per quasi tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni degli astri da venerdì 1 febbraio a domenica 3 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: il fine settimana dell'Ariete sarà all'insegna del divertimento. Sarete aperti e socievoli, ma attenzione a lasciarsi andare a confessioni troppo intime con chi conoscete da poco. Avete deciso di prendervi una pausa dal lavoro e dedicarvi esclusivamente al vostro ...

Meteo : Lombardia - domani neve anche in pianura - Weekend con l'ombrello : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Nei prossimi giorni due perturbazioni attraverseranno la Lombardia: la prima, debole, nella giornata di mercoledì, la seconda, ben più attiva, tra giovedì sera e la giornata di venerdì. Il tempo risulterà pertanto generalmente perturbato con molte nubi e precipitazioni

Maltempo Milano : Weekend con l’ombrello in Lombardia - domani neve in pianura : Maltempo in arrivo a Milano. Nei prossimi giorni due perturbazioni attraverseranno la Lombardia: la prima, debole, nella giornata di mercoledì, la seconda, ben più attiva, tra giovedì sera e la giornata di venerdì. Il tempo risulterà pertanto generalmente perturbato con molte nubi e precipitazioni in particolar modo venerdì quando sono attese nevicate abbondanti in montagna, inizialmente possibili anche sulla pianura occidentale. domani, secondo ...

Meteo Torino - arriva la neve venerdì : temperature instabili per tutto il Weekend - Sky TG24 - : Sul Piemonte arriva "Big Snow" una perturbazione che porterà forti nevicate in montagna e accumuli importanti anche in città

A New York una donna ha trascorso il Weekend bloccata in ascensore : Una donna è rimasta intrappolata per tutto il week end dentro un ascensore nel palazzo in cui lavora. È il New York Times a raccontare cos'è successo in un palazzo di cinque piani nell'Upper East Side, vicino a Central Park: Marites Fortaliza, di 53 anni, ha preso l'ascensore nel tardo pomeriggio di venerdì quando è rimasta bloccata tra il secondo e il terzo piano. I proprietari di casa non sarebbero tornati ...