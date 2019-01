Striscia la notizia continua a indagare su Sanremo | spuntano dubbi su Einar

Striscia la notizia - Sanremo e "Quelle 'coincidenze'..." : il giallo del cantante - c'entra la Mannoia : Nuovo round del Baglioni-gate. Questa sera, giovedì 31 gennaio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Pinuccio torna a occuparsi delle misteriose “fonti Rai” che hanno risposto a Striscia – tramite comunicato stampa – sul presunto conflitto di interessi Baglioni-Salzano-Sanremo. L’inviato in

Striscia la Notizia - agguato a Gianni Morandi : 'Vali meno di Claudio Baglioni?'. Occhio alla risposta : Dopo che "fonti Rai" hanno risposto ai servizi di Striscia escludendo l'esistenza di un conflitto di interessi tra Sanremo-Salzano-Baglioni vista 'la caratura artistica e professionale' di Baglioni, ...

Striscia la Notizia - veleno su Iva Zanicchi : 'Ci manda in tilt' - un dettaglio molto scomodo : Non c'è pace per la mitica Iva Zanicchi , finita nel mirino di Striscia la Notizia . L'Aquilia di Lingochio , nella puntata di mercoledì 30 gennaio, è stata la protagonista della consueta rubrica '...

Striscia la Notizia - 'Al Bano Carrisi come non l'avete mai visto' : ma come si è ridotto? : Non smette di sorprendere, Al Bano Carrisi , pochi giorni fa protagonista su Canale 5 con 55 passi nel sole , lo show con cui ha celebrato la sua carriera, trasmissione assai apprezzata dal pubblico. ...

Sanremo - Claudio Baglioni accusato di conflitto d'interessi da Striscia la Notizia : Nelle ultime ore Claudio Baglioni è oggetto di una polemica mediatica, esplosa a margine di un presunto conflitto d'interessi riscontrato nel suo ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo. Tutto è nato da un servizio di Striscia la Notizia, che ha parlato della "clausola di trasparenza", prevista nel tipico contratto di servizio pubblico offerto dalla Rai. Strscia la Notizia e il sospetto 'conflitto d'interessi' A pochi giorni ...

