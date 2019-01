Red Dead Redemption 2 | Spider-Man ma non solo | secondo alcuni dati molti titoli vengono

Red Dead Online migliora il matchmaking di Gun Rush - in regalo lingotti per tutti : Rockstar ha apportato alcune modifiche al matchmaking di Gun Rush, cambiamenti che, secondo lo studio, dovrebbero aiutare a generare lobby più piene, riporta VG247.Gun Rush è infatti una modalità da giocare con il maggior numero possibile di giocatori, per cui entrare in una lobby con poca gente incoraggia le persone a uscire per fare un altro tentativo. L'aggiornamento è dunque volto a migliorare il riempimento delle lobby senza generare questo ...

NPD : Red Dead Redemption 2 è stato il gioco più venduto negli USA nel 2018 : Come segnala Gamingbolt, il gruppo NPD ha pubblicato il suo report relativo al mese di dicembre 2018, che include anche le classifiche di vendita da inizio anno per gli Stati Uniti. Grazie a questi grafici, sappiamo che il gioco più venduto del 2018 nel paese è stato Red Dead Redemption 2. Questo segna la prima volta dal 2013 che un gioco Call of Duty non è stato il titolo più venduto dell'anno.Super Smash Bros. Ultimate, lanciato a dicembre (e ...

Chi cerca un'alternativa PC a Red Dead Online potrebbe tenere d'occhio Heat - ma attenzione allo sviluppatore : Heat è il nome di un MMO a tema western sviluppato da Codehatch, il cui sbarco su Steam era stato pianificato dapprima per lo scorso dicembre, salvo poi essere rimandato a gennaio 2019. Stando a quanto mostrato fino a questo momento, si tratta di un titolo potenzialmente interessante, dalla realizzazione tecnica decente, con un sistema di crescita del personaggio che vi consentirà di raggiungere il rango di Presidente degli Stati Uniti. Se ...

ResetEra incorona God of War Gioco dell'Anno : l'esclusiva PS4 batte la concorrenza di Spider-Man e Red Dead Redemption 2 : God of War è stato uno dei migliori giochi usciti per PlayStation 4, su questo non ci sono dubbi. Il titolo sviluppato da Sony Santa Monica ha ricevuto numerosi riconoscimenti, uno tra tutti il premio Game of the Year ai The Game Awards 2018.Ma, a quanto pare, l'esclusiva PS4 è stata particolarmente apprezzata anche dall'utenza del famoso forum di ResetEra, che ha incoronato God of War Gioco dell'Anno.L'avventura di Kratos ha avuto la meglio su ...

Ace Combat 7 : Skies Unknown debutta al secondo posto in UK - sopra a Red Dead Redemption 2 : Ace Combat 7: Skies Unknown debutta al No.2 nella classifica dei giochi del Regno Unito, sotto solo a New Super Mario Bros. U Deluxe, che mantiene il suo posto in cima alla classifica per la settimana che termina il 19 gennaio. Ace Combat vende meglio questa settimana di grandi giochi come Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4 e FIFA 19, che terminano rispettivamente al No.3, No.4 e No.5.Il resto del grafico rimane in gran parte ...

In Europa domina il calcio : FIFA 19 supera Red Dead Redemption 2 e Call of Duty : Black Ops 4 tra i giochi più venduti : In Europa, nel 2018, il gioco che ha venduto di più, nonostante i numerosi capolavori che stanno fioccando adesso che siamo sul finire dell'attuale generazione videoludica, è stato FIFA 2019.Nel Vecchio Continente ha vinto il calcio, battendo dunque il pluripremiato Red Dead Redemption 2, mentre sul terzo gradino del podio troviamo Call of Duty: Black Ops 4 di Activision.I dati, riporta WCCFtech, sono stati raccolti da 15 paesi tra cui Austria, ...

L'industria dei videogiochi cresce del 13% e Fortnite e Red Dead Redemption 2 macinano numeri da record : Il 2018 è stato un anno di grandi successi per L'industria videoludica e a dimostrarlo sono i dati e i numeri raccolti da SuperData. La compagnia che fa parte del gruppo Nielsen ha pubblicato un'interessante analisi del 2018 dei "giochi digitali e delL'industria dell'intrattenimento interattivo".Gli analisti sottolineano una crescita spinta dai boom di eSport, dei contenuti legati ai videogiochi ma anche della realtà virtuale che nonostante ...

Criticato Red Dead Redemption 2 - il director di Uncharted e The Last of Us ci va giù pesante? : Red Dead Redemption 2 è stato riconosciuto all'unanimità come un capolavoro a tutto tondo. Critica specializzata e semplici appassionati hanno acclamato - addirittura già prima della sua uscita su PlayStation 4 e Xbox One lo scorso ottobre - l'ultimo titolo di Rockstar Games come la massima espressione delle esperienze open world. Ed è certamente innegabile che lo "spaghetti western" della casa di Grand Theft Auto abbia messo sul piatto un ricco ...

Il director di The Last of Us critica la mancanza di libertà in Red Dead Redemption 2 : Molte volte accade che uno sviluppatore esprima la propria opinione su un gioco di qualcun'altro altro. Stavolta Bruce Straley, director di The Last of Us, ha criticato la mancanza di libertà in Red Dead Redemption 2.Questa, come segnala Segmentnext, è stata una critica alla mancanza di libertà all'interno della storia del gioco, lo sviluppatore non si riferiva al gioco in sé.Le critiche a RDR2 sono state fatte in modo rispettoso e aperto. ...

La Pinkerton fa causa a Read Dead Redemption/ Sfruttamento illecito dell'immagine : la difesa di Take Two : La Pinkerton fa causa a Read Dead Redemption. Sfruttamento illecito dell'immagine: la difesa di Take Two che a sua volta va in tribunale

Red Dead Redemption 2 e Rockstar coinvolti in una battaglia legale per l'uso del nome "Pinkerton" : Sulla base di un report di The Blast, ripotato da Comicbook, un gruppo noto come Pinkerton Consulting & Investigations ha inviato una lettera di diffida a Rockstar Games e Take-Two Interactive, ritenendo che il loro badge Pinkerton Detective è stato usato senza permesso in Red Dead Redemption 2.La società ha sottolineato che opera da 165 anni e che "nel 1870 l'agenzia lavorò con le forze dell'ordine per catturare criminali famosi in tutto il ...

Red Dead Online abbraccia la Battle Royale - quali novità in arrivo nel 2019? : Il periodo delle festività natalizie è stato indubbiamente foriero di utili feedback per i ragazzi di Rockstar Games, che in Red Dead Online non vogliono lasciare davvero nulla al caso. La componente multigiocatore del loro ultimo successo, Red Dead Redemption 2, ha infatti riscosso un notevole successo, con milioni di giocatori che non mancano di palesarsi quotidianamente all'interno delle lande di gioco. Siamo chiaramente tuttora in fase di ...

God of War riceve il maggior numero di GOTY del 2018 battendo Red Dead Redemption 2 : Dopo il suo lancio, tutti si aspettavano che Red Dead Redemption 2 avrebbe fatto piazza pulita di riconoscimenti da parte di pubblico e stampa specializzata, eppure stando a quanto possiamo vedere su Blogspot è stato God of War a collezionare il maggior numero di riconoscimenti.A vincere il premio del gioco più acclamato da critica e pubblico è dunque l'ultima avventura di Kratos firmata da Cory Barlog, mentre al secondo posto si piazza Red Dead ...

Rockstar presenta Corsa alle armi - il battle royale di Red Dead Redemption 2 : Rockstar Games ha introdotto "Corsa alle armi", un aggiornamento della propria beta online di Red Dead Redemption 2.Ecco cosa dice il comunicato ufficiale della compagnia."Grazie di cuore a chi ha giocato alla beta di Red Dead Online durante le festività e in particolare a chi ci ha fornito il suo feedback. Speriamo di riceverne ancora! La fase beta di Red Dead Online proseguirà per qualche altro mese: abbiamo moltissime nuove funzioni e tante ...