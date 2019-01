Orrore in Tanzania | 10 bimbi uccisi e smembrati per rituali magici | asportati denti e

fanpage

(Di giovedì 31 gennaio 2019)e mutilati. E’ la terribile fine dieci bambini rapiti lo scorso dicembre in. Il più piccolo aveva solo due anni, il più grande nove. Alle vittime erano stati, i genitali e altri parti del corpo. Per le autorità, gli omicidi sono legati a riti di stregoneria. Nel Paese africano sono frequenti i sequestri e leoni di persone albine, i cui corpi vengono usati per macabri