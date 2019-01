Istat | nel quarto trimestre calo dello 0 | 2% Italia in recessione

Pil - Istat : “Nel quarto trimestre 2018 calo dello 0 - 2% dopo il -0 - 1% del terzo”. Italia entrata in recessione : Mercoledì il premier Giuseppe Conte aveva anticipato che “se lo aspettava”. Oggi l’Istat lo ha confermato: nel quarto trimestre 2018, in base alle stime preliminari, il pil Italiano è calato. La contrazione è stata dello 0,2%. Si tratta del secondo trimestre consecutivo di calo dopo il -0,1% del periodo luglio-settembre. L’Italia è quindi entrata tecnicamente in recessione, definizione che si applica quando ...

Nel 2018 è cresciuta l'occupazione : +200.000 unità - dati Istat - : Roma, 31 gen., askanews, - A dicembre scorso la stima degli occupati risulta in lieve crescita rispetto a novembre, +0,1%, pari a +23 mila unità,. Su base annua, l'occupazione cresce dello 0,9%, pari ...

VIDEO Dominik Paris - la vittoria nella discesa di Kitzbuehel 2019. Streif conquIstata per la terza volta! : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’altoatesino ha giganteggiato sulla mitica Streif e si è laureato dottore nell’Università della velocità per la seconda volta in carriera dopo il sigillo del 2013 (ma non va dimenticato il successo in superG nel 2015). Oggi l’azzurro è stato praticamente perfetto, ha fatto gara alla pari con Feuz e nel finale si è ...

Commercio estero : Istat - frena l'export nel 2018 : Il 2018 si chiude con "una contenuta crescita" dell'export italiano, +1,7%,, ampiamente inferiore a quella registrata nel 2017, +8,2%,. Un risultato - spiega l'Istat nelle statistiche flash Commercio ...

"Sei nella lista?". Rifugiati smIstati dal Cara di Castelnuovo verso altre regioni : Il destino è chiuso nella lista e nella settimana della memoria è impossibile non pensare ad altre liste, altri trasferimenti. La suggestione è forte guardando valigie e borsoni portati dalla comunità: serviranno ai migranti ospiti nel Cara di Castelnuovo di Porto per raccogliervi le loro cose prima di partire. La domanda che circola con maggiore insistenza da queste parti, nel secondo giorno del trasferimento degli ...

Beckham investe nel calcio inglese : acquIstato il 10% del Salford City : L'ex giocatore del Manchester United si riunisce alla "Class of '92" investendo in un club della quinta divisione calcistica inglese. L'articolo Beckham investe nel calcio inglese: acquistato il 10% del Salford City è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - un giovane toro a zonzo nel traffico della città. L’animale avvIstato in zona Bravetta : Sulla pagina facebook Riprendiamoci Roma è stato condiviso un video girato in zona Bravetta: “Ci inviano questo video. Siamo in Via Silvestri (Bravetta): cosa ci fa un giovane toro in giro per la città?”. L’animale era scappato da un vicino allevamento assieme a due mucche. L'articolo Roma, un giovane toro a zonzo nel traffico della città. L’animale avvistato in zona Bravetta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fortnite : V-Bucks acquIstati con carte di credito rubate e venduti nel Deep Web : Ai tempi della Xbox 360 c’era chi riciclava denaro sporco acquistando con carte di credito rubate, fasulle o contraffatte che dir si voglia, Microsoft Points che venivano poi caricati su un Account creato all’occorrenza e venduto a basso costo. Quest’oggi la storia si ripete ma questa volta con i V-Bucks, ossia la valuta virtuale presente su Fortnite Battle Royale, con la quale come sapete è possibile acquistare ...