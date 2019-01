Diciotti | Salvini | “Processo sarebbe invasione di campo” Conte | “Parlare di immunità su

Porta a porta - Salvini bombarda i giudici sul caso Diciotti : "Chiara invasione di campo" : "Se l'ho fatto per interesse pubblico o mio capriccio personale lo dovrà dire il Senato". Matteo Salvini si dice "tranquillo" dagli studi di porta a porta con Bruno Vespa sulla decisione della giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di procedere nei suoi confronti da parte del Tribunale dei min

Diciotti - Salvini : “Processo sarebbe invasione di campo”. Conte : “Parlare di immunità è un falso” : Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo voto un salva-Salvini è un falso che rischia di favorire il dibattito pubblico. Bisogna avere chiaro il quesito giuridico a cui saranno chiamati a rispondere i senatori: se abbia agito per il perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico inerente alla funzione di governo o se abbia agito al di fuori del suo ruolo ministeriale per ...

Diciotti - la "nuova" linea del M5s : "E' un falso parlare di immunità" | Salvini : "Il mio è stato un atto politico" : Per Conte è sbagliato parlare di salva-ministro ma bisogna chiarire "il quesito giuridico a cui saranno chiamati a rispondere i senatori: se abbia agito per un interesse dello stato o per interessi personali". E Salvini sposa la "linea", e spiega: "E' stato un atto politico che rifarei, ho agito da ministro"

Giuseppe Conte difende ancora Matteo Salvini sul caso Diciotti : Il premier Giuseppe Conte, ancora una volta, prova a spostare i riflettori da Matteo Salvini all'intero governo sul caso Diciotti e sulla questione della richiesta di autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri di Catania. Insomma, come già HuffPost ha scritto ieri, una sorta di scudo umano per salvare il ministro dell'Interno e l'esecutivo."Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo ...

Matteo Salvini - l'affondo di Pier Ferdinando Casini sul caso Diciotti : 'Il M5s si mangerà un piatto di me***' : Bastava che avessero capito per tempo che quella di Salvini sui migranti della Diciotti fu una scelta politica. E, invece, si sono fatti prendere dal raptus, dalla scorciatoia del processo e ora ...

Matteo Salvini - l'affondo di Pier Ferdinando Casini sul caso Diciotti : "Il M5s si mangerà un piatto di me***" : In questi giorni di fibrillazione per il voto al Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Diciotti, gli schieramenti canonici tra maggioranza e opposizione stanno saltando. Lo dimostra, tra gli altri, lo sdegno dell'ex presidente della Camera, PierFerdinando

L’ironia di Gasparri che prova a ridicolizzare Di Maio e il Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti-Salvini : Maurizio Gasparri con spiccata ironia cerca di attaccare Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle sulla questione del processo a Salvini per la Diciotti Luigi Di Maio e i grillini? Farebbero bene a rivolgersi a Maria De Filippi e a C’è posta per te, il programma di Canale 5. Questo in estrema sintesi il pensiero di Maurizio Gasparri, che picchia durissimo contro i grillini per il caso-Diciotti e il goffo tentativo di chiamarsi parte in causa ...

Diciotti - Minniti : “Salvini? Ha usato ostaggi per trattativa con Ue. M5s? Forse salverà il governo ma perderà l’anima” : Duro attacco dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, contro il governo gialloverde sulla gestione delle vicende Diciotti e Sea Watch. Ospite di Omnibus (La7), Minniti accusa: “Il governo M5s-Lega ha tenuto viva una strategia della tensione comunicativa, cioè ci hanno spiegato che stava arrivando una nave con 47 migranti e che quella era una invasione. Non era né una emergenza, né una invasione, ma abbiamo trattato la ...

Caso Diciotti - Salvini : "Nessun pericolo per il governo" : La tenuta del governo di Giuseppe Conte non sarà messa in discussione dal voto in Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il Caso della nave Diciotti. Lo ha riferito lo stesso Ministro dell'Interno dopo aver preso parte al question time alla Camera dei Deputati.Salvini si è detto fiducioso non soltanto del voto a suo favore da parte del Movimento 5 Stelle, ma è convinto che l'intero Senato lo supporterà ...