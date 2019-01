Migranti | Unhcr | 8 su 10 tornano nei lager Aumenta la mortalità in mare

"Nel 2018 sei Migranti morti al giorno nel Mediterraneo" : l'allarme dell'Unhcr : "Salvare vite in mare non è un'opzione, né una questione politica, ma un imperativo primordiale", dice l'Alto commissario...

Migranti - allarme dell'Unhcr : aumenta il tasso di mortalità in mare - : Nel 2018 c'è stato un decesso ogni 14 arrivi lungo la rotta Libia-Europa. Da un rapporto dell'organizzazione emerge che l'85% dei Migranti sono stati riportati in Libia dove sono soggetti a "...

Migranti - Unhcr : in mare sale tasso morti : 10.08 Nel Mediterraneo centrale,il numero dei Migranti morti è dimezzato nel 2018 rispetto al 2017 ma il tasso di mortalità è salito drasticamente lungo la rotta Libia-Europa, passando da un morto ogni 38 arrivi del 2017 a un decesso ogni 14 del 2018.Lungo la rotta per la Spagna i decessi sono addirittura quadruplicati. I dati del rapporto Unhcr"Viaggi disperati"presentato oggi indicano in media 6 morti al giorno. Da segnalare poi che l'85% ...

"Nel 2018 morti 6 Migranti al giorno" - allarme Unhcr : In totale, 139.300 rifugiati e immigrati sono arrivati "Salvare vite in mare non è un'opzione, né una questione politica, ma un imperativo primordiale", ha affermato Filippo Grandi, Alto commissario ...

L'allarme dell'Unhcr : "Otto Migranti su dieci riportati indietro nei lager libici" : Il rapporto dell'Alto commissariato sui "viaggi disperati": numeri raddoppiati da quando c'è il governo gialloverde. Aumentano i morti sulle rotte di terra

Unhcr : 'Migranti salvati non siano riportati in Libia' : "Considerato l'attuale contesto, in cui prevalgono scontri violenti e diffuse violazioni dei diritti umani, i migranti e i rifugiati soccorsi non devono fare ritorno in Libia": lo afferma in una nota ...

Migranti portati in Libia.Condanna Unhcr : ANSA, - ROMA, 21 GEN - Tutti sani e salvi, e riportati indietro, i 393 immigrati recuperati dalla Guardia Costiera libica nella giornata di ieri. Lo fa sapere il Viminale. In particolare, 143 sono ...

Migranti : Unhcr - 170 morti in 2 naufragi. Basta azioni contro Ong : 'Profondo dolore per le notizie relative a circa 170 persone che sarebbero morte o disperse nel Mediterraneo a seguito di due differenti naufragi'. Lo dice l'Unhcr facendo riferimento a recenti ...

Migranti : Unhcr - 170 morti in 2 naufragi. Basta azioni contro Ong : "Profondo dolore per le notizie relative a circa 170 persone che sarebbero morte o disperse nel Mediterraneo a seguito di due differenti naufragi". Lo dice l'Unhcr facendo riferimento a recenti notizie diffuse dalle Ong, secondo le quali circa 53 persone sono morte nel Mare di Alboran, nel Mediterraneo occidentale: "È stato riferito che un sopravvissuto, dopo essere rimasto in balia delle onde per oltre 24 ore, è stato soccorso da un ...

Unhcr - Migranti fermi tra Algeria-Niger : ANSA, - ROMA, 4 GEN - L'Unhcr ha fatto appello alle autorità algerine affinché accolgano un gruppo di rifugiati che si trova da giorni al confine tra Algeria e Niger, nel deserto e in balia delle ...

Migranti - 49 a bordo di Sea Watch e Sea Eye. Unhcr : Dare porto sicuro - : L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati chiede agli Stati Ue di garantire lo sbarco delle due navi: nella prima sono 32 le persone a bordo, salvate 10 giorni fa. La seconda ne ha invece accolte ...

Migranti - l'Unhcr : "Dare subito un porto sicuro ai 49 salvati da ong" : Appello agli Stati dell'Agenzia Onu. "Fate sbarcare le persone bloccate in mare. Poi si deciderà chi dovrà ospitarli"

236 Migranti sbarcati a Pozzallo/ Ultime notizie - Salvini "Malta vergognosa" - l'Unhcr "Miracolo siano vivi' - IlSussidiario.net : Barcone migranti soccorso in Libia da rimorchiatore. Ultime notizie, 82 profughi sono sbarcati nelle scorse ore a Lampedusa, diversi annegati nella notte

Unhcr : 2.500 Migranti liberati da Libia : 23.34 Dal novembre 2017 l'Unhcr ha liberato 2.476 rifugiati e richiedenti asilo dai centri di detenzione libici e li ha evacuati dalla Libia verso il Niger (2.069), l'Italia (312) e la Romania (95). Lo rende noto la stessa agenzia delle Nazioni Unite, che "esorta un numero sempre maggiore di Paesi ad offrire posti di reinsediamento in più per i molti rifugiati rimasti in Libia e che necessitano di essere evacuati urgentemente".